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Putin will jetzt mit Ukraine und USA verhandeln

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Zwei Männer im Anzug unterhalten sich lächelnd in einem elegant dekorierten Raum.
© IMAGO/ITAR-TASS
Moskau zeigt sich grundsätzlich bereit zu Verhandlungen mit der Ukraine und den USA im November. Dies gab Kreml-Berater Juri Uschakow nach einem Treffen in St. Petersburg bekannt.
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Moskau ist nach eigenen Angaben "im Prinzip" zu Verhandlungen mit der Ukraine und den USA Mitte November bereit. Dies teilte Kreml-Berater Juri Uschakow (79) am Mittwoch nach einem Treffen des US-Gesandten Steve Witkoff (69) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) in St. Petersburg mit.

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Treffen von Putin und Witkoff

Die Ankündigung erfolgte im unmittelbaren Anschluss an die Gespräche zwischen Witkoff und Putin in St. Petersburg. Über die Details der Beratungen sowie die grundsätzliche Bereitschaft der russischen Führung informierte der 79-jährige Kreml-Berater Uschakow im Rahmen der Veröffentlichung am Mittwoch.

Verhandlungen für Mitte November geplant

Die angedachten Diplomatiegespräche zwischen den drei Parteien sind für Mitte November vorgesehen. Konkretere Einzelheiten zu einem genauen Ort oder Ablauf wurden seitens der russischen Vertretung vorerst nicht weiter ausgeführt.

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