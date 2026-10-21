Jetzt will Iran die Unterseekabeln kappen

Diese Aktion betrifft nicht nur die USA sondern hat Folgen für die ganze Welt.

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Die Mullahs mit Mega-Drohung! Im Fall eines US-Angriffs will das Regime im Iran wichtige Internet-Unterseekabel in der Straße von Hormuz kappen.

7 Kabel im Visier:

Mitten durch die enge Seestraße verlaufen sieben strategische Daten-Autobahnen, die Europa, die reichen Golfstaaten und Asien verbinden. Das Horror-Szenario: Werden die Kabel durchtrennt, droht kein globaler Totalausfall, aber ein riesiges Daten-Chaos.

Betroffen wären der weltweite Online-Handel, Blitz-Finanztransaktionen und die Ladegeschwindigkeit im Netz.

Experten sind sicher, dass Teheran kurz vor den US-Wahlen im November maximale Panik schüren will, um Washington einzuschüchtern. Schon im Frühjahr wollte der Iran "Maut-Gebühren" von Tech-Giganten für die Daten-Durchleitung erpressen.