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Mega-Blackout

Jetzt will Iran die Unterseekabeln kappen

Ein Mann fährt ein Boot mit iranischer Flagge entlang der Küste, Gebäude im Hintergrund.
© IMAGO/UPI Photo
Diese Aktion betrifft nicht nur die USA sondern hat Folgen für die ganze Welt.
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Die Mullahs mit Mega-Drohung! Im Fall eines US-Angriffs will das Regime im Iran wichtige Internet-Unterseekabel in der Straße von Hormuz kappen.

7 Kabel im Visier:

Mitten durch die enge Seestraße verlaufen sieben strategische Daten-Autobahnen, die Europa, die reichen Golfstaaten und Asien verbinden. Das Horror-Szenario: Werden die Kabel durchtrennt, droht kein globaler Totalausfall, aber ein riesiges Daten-Chaos.

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Betroffen wären der weltweite Online-Handel, Blitz-Finanztransaktionen und die Ladegeschwindigkeit im Netz.

Experten sind sicher, dass Teheran kurz vor den US-Wahlen im November maximale Panik schüren will, um Washington einzuschüchtern. Schon im Frühjahr wollte der Iran "Maut-Gebühren" von Tech-Giganten für die Daten-Durchleitung erpressen.

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