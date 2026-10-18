Worseg: 40er mit "bisserl Botox" & Party-Panne

Im Gespräch mit oe24 zieht die prominente Wiener Zahnärztin Kristina Worseg anlässlich ihres runden Geburtstags am 19. Oktober eine durchwegs positive Lebensbilanz. Neben ehrlichen Einblicken in ihr persönliches Schönheitsgeheimnis verrät sie eine herrlich amüsante Panne im Vorfeld ihrer großen Feier.

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Für die dreifache Mutter und erfolgreiche Unternehmerin steht das persönliche Wohlbefinden an allererster Stelle. Wenn sie auf ihren runden Ehrentag am 19. Oktober blickt, überwiegt vor allem tiefe Dankbarkeit für das familiäre Glück.

Kristina Worseg bringt es im Gespräch mit oe24 treffend auf den Punkt: "An so einem Tag gesund sein, mit drei gesunden Kindern – da geht schon fast nix mehr drüber." Sollte sich dennoch eine gute Fee für einen Tag ankündigen, hätte die Powerfrau allerdings durchaus ein paar pragmatische wie augenzwinkernde Sonderwünsche parat: Eine Fee, die ihr die eigene Wohnung einmal blitzblank aufräumt, das österreichische und globale Polit-Desaster im Handumdrehen löst und ihren Tag von 24 auf 28 Stunden verlängert. Und falls all das aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht machbar sein sollte, begnügt sie sich schmunzelnd mit einem neuen "schicken Tennisoutfit".

Das ehrliche Beauty-Geheimnis der Zahnärztin

Viele Frauen hadern mit runden Geburtstagen, doch für Kristina Worseg markiert dieser Tag den bisherigen Höhepunkt ihres Lebens. Sie feiert diesen Ehrentag zum allerersten Mal im ganz großen Stil und fühlt sich in ihrer Haut wohler denn je. Die Phase als gestandene Frau, dreifache Mutter, Zahnärztin und Unternehmerin bezeichnet sie als die bisher beste Zeit überhaupt.

Kristina und Artur Worseg. © Andreas Tischler / Vienna Press

Dabei geht sie auch mit dem Thema optische Frische bemerkenswert unverkrampft und ehrlich um. Statt unrealistische Mythen zu verbreiten, benennt sie ihre Schönheits-Routine ganz unverblümt: "Mein Beauty-Geheimnis ist ein bissl Sport, ein bissl Pflege, ein bissl Botox, gutes Essen und gute Gedanken." Es sei ein wunderbares Gefühl, endlich keine Komplexe mehr zu haben, nur weil der Bauch vielleicht nicht perfekt flach oder der Busen zu klein sei. Mit der gesammelten Lebenserfahrung gehen heute auch komplexe Herausforderungen spielerisch von der Hand. In einem starken Netzwerk wächst man gemeinsam und unterstützt einander. Zwar sei der Körper in ganz jungen Jahren vielleicht noch etwas knackiger gewesen, doch eintauschen möchte sie diese unbeschwerte Reife keinesfalls mehr – und die früheren Zeiten voller Stress, harter Arbeit und permanenter Geldsorgen um die Miete vermisse sie ohnehin nicht.

Podcast als fachliche Antwort auf Internet-Mythen

Ihr enormes medizinisches Fachwissen und ihre direkte Art nutzt die Medizinerin mittlerweile auch sehr erfolgreich im Audio-Bereich. Mit ihrem eigenen Format setzt sie ein starkes Zeichen gegen Halbwahrheiten im Internet.

Ihr Podcast "Health Talk mit Dr. Kristina Worseg" versteht sich ganz bewusst als fundierte ärztliche Antwort auf den täglichen Unsinn selbst ernannter Influencer. Das Projekt verzeichnet große Erfolge und erfreut sich auf allen gängigen Streamingplattformen wie YouTube oder Spotify einer treuen und stetig wachsenden Hörerschaft. Die nächste Folge gibt es bereits am Sonntag.

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Lustige Panne um die eigene Überraschungsparty

Auch rund um die geplante Geburtstagsfeier gibt es eine herrlich komische Geschichte, die Kristina Worseg im oe24-Talk mit einem herzhaften Lachen erzählt. Die Vorbereitungen liefen nämlich ganz anders ab, als von ihrem Umfeld ursprünglich geplant.

Ihre Ordination ist für die Medizinerin wie eine geliebte Zweitfamilie. Schon im Februar kündigte sie ihrer Assistentin, ihrem Teilhaber sowie ihren Kolleginnen Andrea und Nina stolz an, dass sie ihren Ehrentag heuer gebührend feiern wolle. Die Reaktionen fielen jedoch völlig unerwartet aus: Niemand zeigte Begeisterung, kein Kollege rührte auch nur ein Ohrwaschl. Nach einer Woche des frustrierten Wartens stellte Worseg ihr Team wütend zur Rede, warum sie denn überhaupt kein Feedback zu ihren Party-Plänen erhalte. Erst da flog der geheime Plan auf: Das Ordinations-Team hatte längst hinter ihrem Rücken eine gigantische Überraschungsparty eingefädelt – und die Chefin hatte ihnen mit ihrer Ankündigung unabsichtlich die Tour vermasselt.

Gefeiert wird nun am 24. Oktober. Zwar hat Kristina Worseg einen Großteil der Gästeliste mittlerweile selbst geschrieben, um Freunde einzuladen, die sie teils seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Was an dem Abend jedoch im Detail passieren wird, bleibt für die Jubilarin bis zur letzten Sekunde ein wohlbehütetes Geheimnis.