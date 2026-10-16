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300.000 Bälle: Promis feiern Eröffnung von "Bubble Planet" Wien

René Wastler
von
Christine Reiler und Natalia Ushakova
© COFO/ René Brunhölzl
Auf die Bälle, fertig – los: Die Eröffnungsfeier von "Bubble Planet Wien - Erlebnismuseum" am Donnerstag lockte auch  zahlreiche Prominente ins Bällebad.
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Die große Eröffnungsfeier von "Bubble Planet Wien - Erlebnismuseum" am Donnerstag war eine runde Sache. Zahlreiche geladene Gäste und Promis ließen es sich nicht nehmen, im Bällebad zwischen 300.000 Kugeln zu tollen, im Infinity Room große Augen zu machen oder im Zentrum einer lebensgroßen Seifenblase zu stehen.

Nicola Fechter
Nicola Fechter © COFO/ René Brunhölzl

Prominente Gäste vor Ort

Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem Unernehmerin Nikola Fechter, Sänger Pablo Grande, DJ Alex List, Ex-Miss Christine Reiler, Zirkus-Direktor Alexander Schneller, "Dancing Star" Herby Stanonik und Opern-Diva Natalia Ushakova, die das neue Angebot ausprobierten.

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Michael Wagenthaler, Natalia Ushakova und Alexander Schneller
Michael Wagenthaler, Natalia Ushakova und Alexander Schneller © COFO/ René Brunhölzl

Internationale Erfolgstour macht Station

Nach Stationen in Metropolen wie New York, Los Angeles, London, Paris, Mailand, Singapur, Sydney und Toronto setzt "Bubble Planet Wien - Erlebnismuseum" seine internationale Erfolgstour nun in Österreich fort. Es vereint zahlreiche fantasievoll inszenierte Themenwelten unter einem Dach und verbindet spektakuläre Kulissen mit interaktiven Experimenten und moderner Technologie. Leuchtende LED-Ozeane, Traumlandschaften aus Ballons, Projektionen, optische Täuschungen und virtuelle Realität machen die Gäste selbst zum Teil des Geschehens.

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