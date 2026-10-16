Verspielt
300.000 Bälle: Promis feiern Eröffnung von "Bubble Planet" Wien
Die große Eröffnungsfeier von "Bubble Planet Wien - Erlebnismuseum" am Donnerstag war eine runde Sache. Zahlreiche geladene Gäste und Promis ließen es sich nicht nehmen, im Bällebad zwischen 300.000 Kugeln zu tollen, im Infinity Room große Augen zu machen oder im Zentrum einer lebensgroßen Seifenblase zu stehen.
Prominente Gäste vor Ort
Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem Unernehmerin Nikola Fechter, Sänger Pablo Grande, DJ Alex List, Ex-Miss Christine Reiler, Zirkus-Direktor Alexander Schneller, "Dancing Star" Herby Stanonik und Opern-Diva Natalia Ushakova, die das neue Angebot ausprobierten.
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Internationale Erfolgstour macht Station
Nach Stationen in Metropolen wie New York, Los Angeles, London, Paris, Mailand, Singapur, Sydney und Toronto setzt "Bubble Planet Wien - Erlebnismuseum" seine internationale Erfolgstour nun in Österreich fort. Es vereint zahlreiche fantasievoll inszenierte Themenwelten unter einem Dach und verbindet spektakuläre Kulissen mit interaktiven Experimenten und moderner Technologie. Leuchtende LED-Ozeane, Traumlandschaften aus Ballons, Projektionen, optische Täuschungen und virtuelle Realität machen die Gäste selbst zum Teil des Geschehens.
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