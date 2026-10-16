Sex-Beichte von Ben Affleck: "Bin zu müde!"

In einem offenen Gespräch hat Hollywoodstar Ben Affleck über sein derzeitiges Privatleben gesprochen und dabei kein Tabu ausgelassen. Während einer Fahrt in der New Yorker U-Bahn offenbarte der zweifach geschiedene Oscarpreisträger, warum Intimität in seinem Alltag aktuell keinen Platz mehr findet.

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Hollywood-Größen geben Einblicke in ihr Seelenleben üblicherweise im Rahmen durchgestylter Talkshows oder glamouröser Pressekonferenzen. Ben Affleck wählte für seine jüngste Offenbarung ein denkbar unkonventionelles Setting: Er stieg in die New Yorker Untergrundbahn und unterhielt sich in der neuesten Ausgabe des Video-Formats "SubwayTakes with Kareem Rahma" mit dem gleichnamigen Gastgeber. Während des lockeren Gesprächs auf den Sitzen des Waggons kam die Rede auf den bekannten Beziehungsratgeber "Sex für Dummies", verfasst von Dr. Ruth K. Westheimer und Pierre A. Lehu. Affleck machte aus seiner Begeisterung für das Werk keinen Hehl und bekannte sich offen als echter Fan des Ratgeber-Klassikers.

Als Gastgeber Rahma im weiteren Verlauf anmerkte, dass jüngere Generationen heutzutage statistisch gesehen immer weniger Intimität pflegen würden, reagierte der gefeierte Batman-Darsteller mit bemerkenswerter Gelassenheit und Selbstdistanz. Er stellte fest: "Ich bin ziemlich alt. Zu meiner Zeit hatte ich Sex." Die Bemerkung weckte sofort die Neugier des Interviewers, der prompt nachhakte und wissen wollte, ob Affleck denn mittlerweile gänzlich auf körperliche Liebe verzichte. Die Antwort des Filmemachers folgte auf dem Fuße und fiel überraschend pragmatisch aus: "Nein, weil ich jetzt müde bin. Und Sex ist eine Menge Arbeit. Besonders, wenn man es gut machen will."

Schluss mit Dating-Apps und oberflächlichen Flirts

Hinter dieser augenzwinkernden Beichte verbirgt sich eine grundlegende Neuorientierung nach bewegten privaten Zeiten. Nach den Scheidungen von den Schauspielkolleginnen Jennifer Lopez und Jennifer Garner scheint der Regisseur und Schauspieler neue Bekanntschaften mit einer völlig anderen Reife und Vorsicht anzugehen. Ein namentlich nicht genannter Vertrauter aus seinem Umfeld berichtete dem Magazin Closer, dass Affleck keineswegs die Absicht hege, sich in oberflächliche Affären oder bedeutungslose Abenteuer zu stürzen. Dem Insider zufolge suche der Star nach einer tiefen, echten Verbindung, die weit über das erste Kribbeln des Verliebtseins hinaus Bestand haben kann.

Der Informant zeichnete ein klares Bild der aktuellen Lebensphilosophie des Schauspielers. "Ben sagt, dass er versucht, sich zu verbessern, und dazu gehört, sehr bewusst auszuwählen, mit wem er sich verabredet, was viel mehr Zeit allein bedeutet hat", erläuterte die Quelle gegenüber dem Magazin. Moderne Flirt-Plattformen scheiden dabei von vornherein aus: Nach einer zurückliegenden, überaus peinlichen Erfahrung kommen einschlägige Dating-Apps für den Hollywoodstar unter keinen Umständen mehr infrage. Zudem habe Affleck mittlerweile sehr hohe Ansprüche an eine Partnerin formuliert und wolle sich keinesfalls mehr mit Halbherzigkeiten zufriedengeben.

Scheidung von Jennifer Lopez und Fokus auf die Kinder

Mit dem Dasein als Single scheint der Ausnahmekünstler gegenwärtig bestens zurechtzukommen. In jüngster Zeit betonte der Filmemacher wiederholt, dass er keineswegs aktiv nach einer neuen Lebensgefährtin Ausschau halte. Eine feste Partnerschaft besitze in seiner derzeitigen Lebensphase schlichtweg keine oberste Priorität. Freie Zeitfenster für romantische Verabredungen sind in seinem dicht getakteten Alltag ohnehin absolute Mangelware: Neben seinen anspruchsvollen beruflichen Verpflichtungen als Darsteller, Produzent und Regisseur widmet sich Affleck intensiv seiner Familie.

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Im Zentrum seines Lebens stehen die drei Kinder Violet, Fin und Samuel, die aus seiner langjährigen Ehe mit Jennifer Garner stammen und mit denen er regelmäßig viel Zeit verbringt. Auf juristischer Ebene sind die turbulenten Zeiten ebenfalls bereinigt: Auch seine zweite prominente Ehe ist mittlerweile endgültig und offiziell zu den Akten gelegt. Die Scheidung von Pop-Ikone Jennifer Lopez erlangte am 20. Februar 2025 die Rechtskraft, nachdem das Paar rund zwei Jahre lang verheiratet gewesen war. Für Ben Affleck beginnt damit ein ruhigeres, selbstbestimmtes Kapitel, in dem er die Prioritäten auf seine Kinder und sein seelisches Wohlbefinden setzt.