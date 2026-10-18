Konzert-Hammer
Schwebender Laufsteg: Gabalier geht auf Arena-Tour
Andreas Gabalier will im kommenden Jahr wieder die großen Hallen füllen. Der Volks-Rock'n'Roller setzt bei seinen Konzerten nicht nur auf seine bewährte Mischung aus Schlager, Rock und Volksmusik, sondern präsentiert den Fans auch eine komplett neu gestaltete Bühnentechnik.
Highlight mit schwebendem Laufsteg
Das Team des Sängers arbeitet bereits seit Monaten an der aufwendigen Produktion. Ein besonderes Highlight soll dabei ein beweglicher Laufsteg werden, der direkt über das Publikum hinausschwebt. Gabalier möchte damit die Distanz zwischen der Bühne und den Zuschauern verkleinern und auch den Besuchern in den hinteren Reihen ein unmittelbares Konzerterlebnis bieten. Konkrete Details zur genauen Konstruktion oder weiteren technischen Überraschungen der Tour wurden noch nicht bekannt gegeben.
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Tour-Auftakt und Termin in Wien
Der Startschuss für die Konzertreise fällt am 16. Oktober 2027 in Berlin. Im Rahmen der Tour macht der Österreicher auch Station in der Heimat sowie in Deutschland und der Schweiz.
Die Andreas Gabalier Tour 2027 im Überblick:
- 16. Oktober 2027: Berlin, Uber Arena
- 22. Oktober 2027: Köln, LANXESS Arena
- 23. Oktober 2027: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 29. Oktober 2027: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien Arena
- 30. Oktober 2027: Nürnberg, PSD Arena
- 5. November 2027: München, Olympiahalle
- 6. November 2027: Wien, Wiener Stadthalle
- 12. November 2027: Zürich, Hallenstadion
- 19. November 2027: Dortmund, Westfalenhalle
- 20. November 2027: Frankfurt am Main, Festhalle
- 26. November 2027: Hannover, ZAG Arena
- 27. November 2027: Hamburg, Barclays Arena
Die aufwendig inszenierten Shows versprechen für die Besucher in den Hallen ein ganz besonderes Live-Erlebnis zu werden.
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