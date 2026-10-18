Schwebender Laufsteg: Gabalier geht auf Arena-Tour

Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier hat beim "Schlagerbooom" am Samstag seine große Arena-Tour für 2027 angekündigt. Der heimische Chart-Stürmer verspricht spektakuläre Shows.

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Andreas Gabalier will im kommenden Jahr wieder die großen Hallen füllen. Der Volks-Rock'n'Roller setzt bei seinen Konzerten nicht nur auf seine bewährte Mischung aus Schlager, Rock und Volksmusik, sondern präsentiert den Fans auch eine komplett neu gestaltete Bühnentechnik.

Highlight mit schwebendem Laufsteg

Das Team des Sängers arbeitet bereits seit Monaten an der aufwendigen Produktion. Ein besonderes Highlight soll dabei ein beweglicher Laufsteg werden, der direkt über das Publikum hinausschwebt. Gabalier möchte damit die Distanz zwischen der Bühne und den Zuschauern verkleinern und auch den Besuchern in den hinteren Reihen ein unmittelbares Konzerterlebnis bieten. Konkrete Details zur genauen Konstruktion oder weiteren technischen Überraschungen der Tour wurden noch nicht bekannt gegeben.

Andreas Gabalier © mediabox.at/Schwarzl

Tour-Auftakt und Termin in Wien

Der Startschuss für die Konzertreise fällt am 16. Oktober 2027 in Berlin. Im Rahmen der Tour macht der Österreicher auch Station in der Heimat sowie in Deutschland und der Schweiz.

Die Andreas Gabalier Tour 2027 im Überblick:

16. Oktober 2027: Berlin, Uber Arena

22. Oktober 2027: Köln, LANXESS Arena

23. Oktober 2027: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29. Oktober 2027: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien Arena

30. Oktober 2027: Nürnberg, PSD Arena

5. November 2027: München, Olympiahalle

6. November 2027: Wien, Wiener Stadthalle

12. November 2027: Zürich, Hallenstadion

19. November 2027: Dortmund, Westfalenhalle

20. November 2027: Frankfurt am Main, Festhalle

26. November 2027: Hannover, ZAG Arena

27. November 2027: Hamburg, Barclays Arena

Die aufwendig inszenierten Shows versprechen für die Besucher in den Hallen ein ganz besonderes Live-Erlebnis zu werden.