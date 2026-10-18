Cindy Crawford verabschiedet sich von ihrem Sohn

Die US-Supermodel-Ikone Cindy Crawford trauert um ihren Sohn Presley Gerber. In einem bewegenden Instagram-Beitrag erinnert sie an den 27-Jährigen und richtet letzte Worte an ihn.

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Cindy Crawford teilte am Sonntag ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Sohnes, auf dem Presley mit Engelsflügeln zu sehen ist. Dazu schrieb sie, dass sie und ihre Familie "untröstlich" seien. Zugleich betonte sie, wie dankbar sie seien, Presley 27 Jahre lang in ihrem Leben gehabt zu haben.

Sie beschrieb ihn als eine liebevolle und wunderschöne Seele, die geliebt habe und selbst geliebt worden sei. Besonders stolz sei die Familie auf seine Art gewesen, durchs Leben zu gehen – vor allem auf seine Freundlichkeit und seine Verletzlichkeit.

Abschied von seiner Familie

Crawford bedankte sich außerdem bei allen, die der Familie in dieser schweren Zeit Unterstützung und Anteilnahme gezeigt haben. Dazu zählten auch Menschen, die sie persönlich nicht kannten, aber ihr Beileid ausgesprochen hatten.

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Am Ende ihres Beitrags verabschiedete sie sich gemeinsam mit Presleys Vater Rande Gerber und seiner Schwester Kaia mit den Worten: "Bis wir uns wiedersehen, unser geliebter Junge. Wir lieben dich für immer."

Todesursache noch nicht offiziell geklärt

Crawford bedankte sich bei allen, die der Familie in dieser schweren Zeit Unterstützung und Anteilnahme gezeigt haben. © WWD via Getty Images

Presley Gerber starb laut "TMZ" am 20. September in einer Einrichtung für Menschen, die nach einer Suchtbehandlung nüchtern leben wollen – nur wenige Stunden nach seiner Aufnahme. Die Polizei untersucht den Tod demnach als möglichen Fall einer Überdosis. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut dem Bericht nicht.

Die Obduktion wurde abgeschlossen, die offizielle Todesursache ist jedoch weiterhin offen. Sie soll erst nach weiteren Untersuchungen feststehen.

Presley hatte in der Vergangenheit öffentlich über Probleme mit Substanzmissbrauch und seiner psychischen Gesundheit gesprochen.