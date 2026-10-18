Nach schweren Verletzungen: ÖSV-Star Max Franz beendet Karriere

ÖSV-Star Max Franz beendet nach zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen seine Karriere.

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Der nächste große Name verlässt den ÖSV. Speed-Spezialist Max Franz stellt mit 37 Jahren nach zahlreichen schweren Verletzungen seine Ski ins Eck. Die größten Erfolge des Kärntners waren WM-Bronze in der Abfahrt 2018 und die drei Weltcupsiege in Gröden, Lake Louise und Beaver Creek.

Mit dem Rücktritt verliert der ÖSV den nächsten ehemaligen Sieg-Läufer der vergangenen Jahre. Der 37-Jährige blickt auf eine sportliche Laufbahn zurück, die von herausragenden Höhepunkten gekrönt war. "Diese Zeilen zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Der Skisport war mein Leben. Er hat mich geprägt und mir unvergessliche Momente geschenkt", erklärte der Kärntner in seiner emotionalen Rücktrittserklärung via Social Media.

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Neben den glanzvollen Erfolgen war der Weg des Sportlers von schweren gesundheitlichen Rückschlägen und dramatischen Zwischenfällen gezeichnet. Immer wieder warfen ihn Stürze und langwierige Verletzungen zurück, stets musste der Abfahrer sich von Neuem an die Spitze herantasten. Das einschneidendste Ereignis ereignete sich im November 2022 beim Training in den USA.

Comeback-Wunder gelungen

"Besonders der schwere Sturz in Copper Mountain 2022 mit zwei gebrochenen Beinen und zahlreichen Operationen hat mein Leben verändert", schilderte der Athlet die wohl schwerste Phase seines Lebens. Während viele Experten und Beobachter damals das sofortige Aus der sportlichen Laufbahn prognostizierten, entschied sich der Kämpfer für den mühsamen Weg zurück: "Viele haben damals geglaubt, dass meine Karriere vorbei sei. Doch ich wollte es noch einmal schaffen. Ich habe gekämpft, an mich geglaubt und nach über drei Jahren tatsächlich mein Comeback in Gröden gefeiert. Dieser Moment wird für immer einer der wertvollsten meines Lebens bleiben."

Die Einsicht, dass der Körper und der Geist ihren Tribut gefordert haben, führte zu dem nun vollzogenen Schritt. Mit den Worten "Danke für alles, Skisport. Danke für diese Reise. Danke, dass ihr ein Teil davon wart", verabschiedet sich eine Fan-Liebling des österreichischen Skisports von der großen Bühne. Für den ÖSV geht damit eine Ära zu Ende, während der Ausnahmeathlet mit Stolz auf das Erreichte in einen neuen Lebensabschnitt startet.