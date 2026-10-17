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Hund verstorben

Simone Lugner: Große Trauer um ihre Amy

René Wastler
von
Simone Lugner mit Mexi und Amy
© Privat
Am Freitag verstarb die geliebte Hündin im Alter von 16 Jahren.
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Der Schmerz sitzt tief. 16 Jahre lang war Amy die treue Begleiterin von Simone Lugner. Am Freitag verstarb ihre Hündin im Kreise der Familie. Simone ist am Boden zerstört und kann nicht aufhören zu weinen. "Es ist schrecklich", schildert sie im oe24-Talk via Text-Nachricht. Der Tod ihrer geliebten Amy kam trotz des hohen Alters und zahlreicher Beschwerden ganz plötzlich.

Simone Lugner mit Mexi und Amy
Simone Lugner mit Mexi und Amy © Andreas Tischler

"Es war zwar plötzlich, bzw. schnell, aber sie war schon alt. Und nicht mehr gut beinander leider. Es war absehbar, sie war fast 16. Seit Jahren schon taub, Fell teilweise verloren und Augen schon nebelig. Seit geraumer Zeit hat sie immer wieder die Kontrolle über ihre Beine verloren. Gestern hat sie nachmittags plötzlich gar nicht mehr gehen können. Ich habe sie zum Wasser und Futter getragen, hoffte es wird wieder", schildert Simone die letzten Stunden ihrer Amy. Leider wurde es nicht mehr besser. "Sie hat sich entschieden, in Frieden, in gewohntem Umfeld, im Kreise der Familie zu gehen", so Simone traurig.

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Gerettet aus Ungarn

Lugner holte ihre Amy aus einer Tötungsstation in Ungarn, als sie noch ein Welpe war, und seitdem waren die beiden unzertrennlich. Aus Tierliebe wurde Simone auch Veganerin. "Hunde sind die besten. Ich sehe sie an, sie wedeln mit dem Schwanz und ich freue mich. Hunde sind treu, immer happy und waren immer da, wenn ich heim kam", erzählt sie weiter.

Auch Richard Lugner künmmerte sich gut um Simones Hunde
Auch Richard Lugner künmmerte sich gut um Simones Hunde © Privat

Trotz ihres großen Verlusts ist Simone jetzt nicht ganz alleine: "Eine habe ich noch" und meint damit ihre Mexi, der es bestens geht.

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