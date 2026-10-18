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Mausi Lugner gibt in Lignano wieder Vollgas

Walter Friesacher, Christina Lugner und Kart-Staatsmeister Daniel
© Privat
Christina Lugner hat sich von der italienischen Kart-Rennbahn in Lignano gemeldet. Beim Friesacher Cup kommentiert sie das Geschehen auf der Rennstrecke mit viel Humor.
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"Beim Friesacher Cup in Lignano sieht man wieder einmal, dass Männer auch im fortgeschrittenen Alter noch ganz kindisch sein können. Sie brauchen dafür nur ein Kart, ein bisschen Benzin und eine Rennstrecke", lacht Christina Lugner von der italienischen Kart-Rennbahn. Während andere Herren in ihrem Alter langsam darüber nachdenken, wo sie ihren nächsten Urlaub verbringen, geben diese Vollgas, als hinge ihr ganzes Leben davon ab, wer als Erster über die Ziellinie fährt.

Männer auf der Rennstrecke

Dem Geschehen auf der Bahn kann Mausi durchaus etwas abgewinnen. "Lieber ein Mann, der seine Energie auf der Kartbahn verpulvert, als einer, der zu Hause die Nerven seiner Frau strapaziert", betont Lugner. Lignano sei eben der perfekte Ort für große Männerträume auf vier kleinen Rädern.

Walter Friesacher, Christina Lugner und Kart-Staatsmeister Daniel
Walter Friesacher, Christina Lugner und Kart-Staatsmeister Daniel © Privat

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Und wenn am Ende alle unverletzt aussteigen, die Motoren abkühlen und die Egos wieder auf Normaltemperatur kommen, war es laut der Österreicherin ein gelungenes Rennwochenende. Mausis Fazit fällt dementsprechend eindeutig aus: "Männer werden nicht erwachsen – ihre Spielzeuge werden nur schneller!"

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