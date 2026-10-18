Band-Hammer: Ein Zahnarzt auf den Spuren von Gabalier

Die Kärntner Band "Kornehlius" sorgt mit einem ungewöhnlichen Musikstil für Aufsehen. Die Musiker vereinen harten Hardrock mit kultigem Schlager der 70er-Jahre.

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Die Formation "Kornehlius" entzieht sich jeder gewöhnlichen Einordnung. Zwischen bürgerlichem Alltagsleben und absoluter musikalischer Entgleisung üben die Bandmitglieder Eva Mion, Andreas Inthal, Marco Kletz, Matthias Inthal und Stephan Rogl im Alltag ganz bodenständige Jobs aus. Sie arbeiten als Mediziner, Beamte, Piloten sowie Zahntechniker und stehen in ihrer Freizeit als Rockstars auf der Bühne.

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Experiment aus Hardrock und Schlager

Die Gruppe entstand aus einem musikalischen Experiment. Dabei trifft bedingungsloser Abriss-Hardrock auf kitschigen 70er-Jahre-Schlager. Bereits im Jahr 2023 landete die Truppe mit dem Titel "Andy Oliver" einen ersten Hit, der den Grundstein für das weitere Schaffen legte.

Band "Kornehlius" © zVg

Neuer Song "Am Wörthersee"

Nach dem Erfolg des ersten Titels legte die Formation nach. Mit dem zweiten großen Hit "Am Wörthersee" widmen sich die Musiker Themen wie Sommer, Wasser und Lebensfreude. Der Song verbindet Kärntner Sonnenschein mit harten Tönen und führt das gewohnte Konzept aus Kitsch, Rock und Abriss konsequent fort.

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Schon bei der Präsentation des Songs mit Mini-Konzert im Veldener Kult-Club