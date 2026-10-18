Kult-Regisseur Tarantino fertig mit Drehbuch für seinen letzten Film

Kult-Regisseur Quentin Tarantino hat das Drehbuch für seinen zehnten und letzten Spielfilm fertiggestellt. Der Filmemacher lässt sich mit den Dreharbeiten allerdings noch Zeit.

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Der 63-jährige Regisseur hat das Skript für seinen Kino-Abschied abgeschlossen. Weiter vorantreiben will er das Projekt aber erst, wenn sein Theaterstück "The Popinjay Cavalier" abgespielt ist. Das erzählte er in der "Graham Norton Show", wie "Variety" berichtet. Für den "Pulp Fiction"-Macher war es der erste Besuch in der Sendung seit mehr als zehn Jahren. Neben ihm nahmen Ellen DeGeneres, Colin Farrell und Gemma Chan bei Gastgeber Graham Norton Platz.

Theater-Debüt vor dem letzten Film

Dass nach zehn Filmen Schluss sein soll, kündigt der Regisseur schon seit Langem an. Wann die Kameras für das Finale laufen, bleibt vorerst offen.

"Ich habe ein Drehbuch geschrieben, das ich wirklich mag, aber ich will das Stück machen und sehen, wer ich bin", sagte er. Danach wolle er zu seiner Familie zurückkehren, Zeit mit ihr verbringen und "ein bisschen leben". Erst dann werde er schauen, was er machen wolle.

Sasha Baron Cohen © Screenshot/Youtube

Tarantino hatte die Geschichte für "The Popinjay Cavalier" ursprünglich als Drehbuch angelegt, bis ihm klar wurde, dass sie als Theaterstück funktioniert. "Ich glaube, es wird mitreißend", sagte der Filmemacher.

Termine im West End und Kinostart des Ablegers

Donnerstag, 26. November 2026: Kino-Start von "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", Österreich, IMAX-Kinos

Mittwoch, 23. Dezember 2026: Globaler Streaming-Start von "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", Weltweit, Netflix

Ende Februar 2027: Start der Voraufführungen von "The Popinjay Cavalier", London, Phoenix Theatre

März 2027: Premiere von "The Popinjay Cavalier", London, Phoenix Theatre

Die als Mantel-und-Degen-Komödie angekündigte Theaterproduktion mit Sacha Baron Cohen ist auf drei Monate Spielzeit ausgelegt. Für den Abschiedsfilm bedeutet das, dass vor Mitte Juni 2027 kaum mit Dreharbeiten zu rechnen ist.

Tarantinos bislang jüngstes Werk als Regisseur bleibt somit nach wie vor "Once Upon a Time... in Hollywood" aus dem Jahr 2019 mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie und Margaret Qualley, das zwei Oscars gewann. Mit "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" startet jedoch bald ein Ableger. Brad Pitt schlüpft darin unter der Regie von David Fincher erneut in seine Rolle, während Tarantino das Drehbuch lieferte.