Guy Ritchie erteilt Herzogin Meghan klare Abfuhr

Rund um eine mögliche Rückkehr von Herzogin Meghan ins TV gab es zuletzt viele Spekulationen. Nun steht fest, dass die 45-Jährige keine Rolle in der Serie "The Gentlemen" übernehmen wird.

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Gemeinsam mit der Nachricht über eine Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien machten Gerüchte über ein mögliches Schauspiel-Comeback die Runde. Dabei stand eine Rolle in der Netflix-Produktion "The Gentlemen" von Guy Ritchie im Raum.

Guy Ritchie © Getty

Klare Absage durch den Regisseur

Den Berichten zufolge stellte der Filmemacher jedoch klar, dass an den Spekulationen nichts dran sei. Eine Besetzung der Herzogin für die dritte Staffel der Serie schloss er aus. Zwar habe es ein Treffen gegeben, eine Mitwirkung sei jedoch nicht vorgesehen gewesen. Auch die Überlegungen bezüglich eines Angebots seien medial deutlich ernster dargestellt worden, als sie in Wirklichkeit waren.

"The Gentlemen" © Hersteller

Keine Serienrolle seit dem Ausstieg bei Suits

Seit ihrem Abschied von der Anwaltsserie "Suits" im Jahr 2017 stand die Herzogin für keine Fernsehrolle mehr vor der Kamera. Für ihre Beziehung mit Prinz Harry hatte sie ihre Karriere in der Filmbranche damals beendet.