Forsthaus-Showdown: Simone Lugner droht  Show-Aus

Große Enttäuschung für Simone Lugner und Alexander: Nach sechs kassierten Stimmen beim ersten Absägen müssen die beiden nun im direkten Duell um ihren Verbleib im Forsthaus kämpfen

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Mit den Worten "Fight on, game on. Jetzt erst recht" startet Alexander in die bevorstehende Herausforderung. Das erste große Absägen hat ihn und seine Teampartnerin Simone Lugner hart getroffen: Gleich sechs Absägeblätter entfielen auf das Duo, darunter auch eine Stimme von Julia & Ebru.

Herbe Enttäuschung

Für Alexander stellt dieses Ergebnis eine herbe Enttäuschung dar, da er in den beiden eigentlich Verbündete gesehen hatte. Seine Reaktion: "Das Haus ist schön, nur die Leut´…", woraufhin Simone knapp ergänzt: "Jetzt kennst die Leut´."

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Enttäuschung über Stimmverhalten

Eine Aussprache soll Klarheit schaffen, denn Alexander zeigt sich irritiert über das Stimmverhalten: Er könne nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet er als "offen lebender Mann, der Männer und Frauen liebt" von einem queeren Team nominiert wurde. Die Konsequenz folgt auf dem Fuße: Noch am selben Abend müssen Simone & Alex im ersten Raus-Rein-Spiel direkt gegen Julia & Ebru um den Verbleib antreten. Das Aufeinandertreffen sorgt auch bei den Mitbewohnern für Hochspannung. Krappi kommentiert die Situation: "Das ist fast wie das Champions League Finale, das ist so spannend."

Klassiker Notstand am Hochstand

Für die übrigen Promi-Paare steht unterdessen der Spiele-Klassiker "Notstand am Hochstand" auf dem Programm, der den Teilnehmern Wissen und körperliche Kondition abverlangt. Ziel ist es, ein überdimensionales Kreuzworträtsel zu lösen und das gesuchte Lösungswort zu ermitteln. Die Aufgabenstellung umfasst unter anderem folgende gefinkelte Fragen:

"Die Mutter der Mutter meiner Mutter ist meine ….?"

"Oder wie heißt das Jungtier des Pferdes?"

"Und was kann neben dem Prädikat noch Bestandteil eines deutschen Satzes sein?"

Neues Nachzügler-Paar zieht ein

Unabhängig vom Ausgang des Duells bleibt die Unterkunft nicht verwaist, da bereits Nachzügler bereitstehen: Lisa & Geri ziehen neu ein. Die beiden blicken ihrem Einzug mit großer Vorfreude entgegen. Während Lisa schwärmt: "Das ist nach meinen Kindern der schönste Moment in meinem Leben", blickt Geri siegessicher auf die Konkurrenten: "Gefährlich werden kann mir keiner, ich seh‘ keine Konkurrenz."