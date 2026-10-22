Nach Suárez-Crash bewusstlos: So geht es LASK-Keeper Jungwirth

Was für ein Fußballabend für den LASK! Mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon sorgten die Linzer in der Champions League für eine echte Überraschung. Die Mannschaft von Dietmar Kühbauer durfte einen Erfolg feiern, der im Gedächtnis bleibt. Einziger Wermutstropfen: Torhüter Lukas Jungwirth musste nach einem heftigen Zusammenstoß vorzeitig vom Platz.

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Der LASK zeigte in Lissabon eine starke Leistung und belohnte sich nicht nur mit einem spektakulären Erfolg, sondern auch mit den ersten drei Champions-League-Punkten in der Vereinsgeschichte. Gegen Sporting behielten die Oberösterreicher mit 3:2 die Oberhand und durften anschließend ausgelassen jubeln. Für die Linzer war es ein Abend, an dem auf internationaler Bühne alles zusammenpasste – auch wenn eine Szene kurzzeitig für Sorgenfalten sorgte.

Kurz nach der Halbzeitpause kam es zu einem Zusammenprall zwischen LASK-Keeper Lukas Jungwirth und Sporting-Stürmer Luis Suárez. Der 22-Jährige war aus seinem Tor geeilt, um einen Ball abzufangen, und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Jungwirth verlor kurzzeitig das Bewusstsein, konnte danach aber wieder mit seinen Teamkollegen feiern.

Dass Suárez für die Aktion ohne Verwarnung blieb, sorgte bei den Linzern für Unmut. Besonders ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic reagierte auf die Entscheidung verärgert.

Kühbauer mit humorvollem Update

Nach dem Spiel gab Trainer Dietmar Kühbauer bei "CANAL+" Auskunft über den Zustand seines Torhüters. Dabei ließ sich der Coach einen lockeren Kommentar nicht nehmen: "Er kennt mich zumindest noch, das ist viel wert."

Danach ergänzte Kühbauer: "Jetzt kann ich darüber lachen, weil ich glaube, dass es nicht so dramatisch ist. Er war kurz weg, aber ich hoffe, dass es nichts Gröberes ist. Er hat auch mitgefeiert, also ich denke, dass es wieder gehen wird bei ihm." Jungwirth hätte zwar gerne weitergespielt, doch die medizinische Abteilung entschied sich dagegen. "Luki ist einer, der immer durchbeißt, aber die Entscheidung vom Doktor war die richtige", betonte Kühbauer.

Slovan Bratislava & Sensations-Wikinger warten

Trotz des Zwischenfalls überwog beim LASK am Ende die Freude. Der 3:2-Erfolg in Lissabon war ein echtes Ausrufezeichen und bescherte den Linzern einen besonderen Abend auf der europäischen Fußballbühne.

Auch Jungwirth konnte nach dem Schlusspfiff mit seinen Mitspielern feiern. Nun bleibt zu hoffen, dass sich der Schlussmann rasch erholt und der LASK den Schwung aus diesem Erfolg in die kommenden Aufgaben gegen Slovan Bratislava (3. November) und Bodo/Glimt (24. November) mitnehmen kann.