WAC: Schmid löst Silberberger ab

Bundesliga-Schlusslicht Wolfsberg trennt sich von Thomas Silberberger. Mit Manfred Schmid kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück.

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Jetzt ist der Trainerwechsel beim Wolfsberger AC fix. Nach fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie muss Thomas Silberberger (53) gehen. Das gab der Tabellenletzte am Donnerstag bekannt. Sein Nachfolger steht bereits fest: Manfred Schmid (55) übernimmt die Kärntner – und kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

Schmid feiert Comeback in Wolfsberg

Für den Wiener ist es die zweite Amtszeit beim WAC. Bereits von März 2023 bis Sommer 2024 stand Schmid bei den Kärntnern an der Seitenlinie. Nun soll er den Klub aus dem Tabellenkeller führen.

Silberberger hatte erst im April übernommen und in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Nach einem Sieg gegen Austria Wien und einem Remis gegen Salzburg zum Saisonstart folgte der Absturz.

Fünf Niederlagen in Serie kosten Silberberger den Job

Die jüngste 0:2-Heimniederlage gegen Silberbergers Ex-Klub WSG Tirol verschärfte die Krise. Aus den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen holte Wolfsberg nur einen Punkt. Nach neun Runden steht der WAC mit fünf Zählern am Tabellenende.

Präsident Dietmar Riegler hatte bereits nach der Pleite gegen Tirol Konsequenzen angedeutet. "Ich schließe nichts aus", sagte er bei Sky auf einen möglichen Trainerwechsel angesprochen.

Vier Tage später ist die Trennung vollzogen. Schmid übernimmt den WAC als Tabellenletzten.