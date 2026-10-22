oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Trainer-Rochade

WAC: Schmid löst Silberberger ab

S
von
Ein Mann im dunklen Poloshirt steht am Spielfeldrand bei einem Fußballspiel.
© GEPA pictures/ Johannes Friedl
Bundesliga-Schlusslicht Wolfsberg trennt sich von Thomas Silberberger. Mit Manfred Schmid kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Jetzt ist der Trainerwechsel beim Wolfsberger AC fix. Nach fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie muss Thomas Silberberger (53) gehen. Das gab der Tabellenletzte am Donnerstag bekannt. Sein Nachfolger steht bereits fest: Manfred Schmid (55) übernimmt die Kärntner – und kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

Auch interessant

Nach Alaba: Nächster ÖFB-Verteidiger verletzt out

Sturm-Sensation Diakité besser als Højlund & Biereth

Kein Herbst-Aus? Helms nächste letzte Chance

Schmid feiert Comeback in Wolfsberg

Für den Wiener ist es die zweite Amtszeit beim WAC. Bereits von März 2023 bis Sommer 2024 stand Schmid bei den Kärntnern an der Seitenlinie. Nun soll er den Klub aus dem Tabellenkeller führen.

Silberberger hatte erst im April übernommen und in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Nach einem Sieg gegen Austria Wien und einem Remis gegen Salzburg zum Saisonstart folgte der Absturz.

Fünf Niederlagen in Serie kosten Silberberger den Job

Die jüngste 0:2-Heimniederlage gegen Silberbergers Ex-Klub WSG Tirol verschärfte die Krise. Aus den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen holte Wolfsberg nur einen Punkt. Nach neun Runden steht der WAC mit fünf Zählern am Tabellenende.

Präsident Dietmar Riegler hatte bereits nach der Pleite gegen Tirol Konsequenzen angedeutet. "Ich schließe nichts aus", sagte er bei Sky auf einen möglichen Trainerwechsel angesprochen.

Vier Tage später ist die Trennung vollzogen. Schmid übernimmt den WAC als Tabellenletzten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Panda-Zwillinge zeigen sich den Besuchern

Drei Fehler, drei Tore: Kühbauers Trick gegen Sporting

»Jeder Blödsinn gegen uns«: Kalajdzic rechnet nach ab

Marika Lichter lädt zu Kabarett-Abend

158 Tage & 7 Minuten: Baumgartner feiert »coolstes« Comeback

Zeitung: Apple bald mit nächstem iPhone-Modell

Pharma-Riese Glaxo streicht Ärzte-Vergünstigungen

Kardashian Hochzeit: Beyonce will 1,46 Mio. für Auftritt!

Nach neuer Verletzung: Das ist Alabas Comeback-Plan

WAC: Schmid löst Silberberger ab