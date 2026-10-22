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Bahnhof wird sauber

Aus für Tauben & Alkohol: Krems zieht die Notbremse

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Modernen Bahnhof Krems mit roten ÖBB-Zügen auf den Gleisen bei Tageslicht.
© ÖBB, Christopher Seif
Mit dem Paket aus Alkoholverbot, Taubenmanagement und verstärkter Betreuung will Krems den Bahnhofplatz wieder zu einem sauberen und sicheren Ort in der Stadt machen.
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Ab 1. Dezember gelten rund um den Bahnhof Krems neue Spielregeln: Alkoholtrinken und das Füttern von Tauben werden in mehreren Bereichen der Stadt untersagt. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Kremser Gemeinderat ein Alkoholverbot für den Bahnhofplatz und dessen unmittelbares Umfeld auf den Weg gebracht. Betroffen sind neben dem Bahnhofplatz auch die Scheidtenbergerstraße, die Wertheimstraße sowie der Wertheimpark. Anlass waren wiederkehrende Beschwerden über Alkoholkonsum im öffentlichen Raum, die das Sicherheitsgefühl vieler Passanten beeinträchtigt haben sollen. Die Stadt will damit erreichen, dass sich Reisende, Anrainer und Besucher wieder wohler fühlen.

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Gleichzeitig wird auch das Füttern von Tauben deutlich eingeschränkt. Das neue Verbot gilt nicht nur am Bahnhofplatz, sondern auch in Teilen der Innenstadt, mehreren Parkanlagen sowie entlang der Donau. Die Verschmutzungen durch große Taubenschwärme sowie die Gefahr, durch verstreutes Futter weitere Tiere wie Ratten anzulocken, brachten das Fass zum Überlaufen.

Vor diesem Hintergrund setzt die Stadt auf eine langfristige Lösung für die geschätzt 600 Stadttauben. Im Parkdeck Ost entsteht ein 25 Quadratmeter großer betreuter Taubenschlag, in dem die Tiere versorgt werden. Durch kontrollierte Betreuung und Regulierung der Gelege soll die Population langfristig sinken. Begleitend wurden die Zusammenarbeit von Polizei und ÖBB-Security verstärkt sowie zusätzliche Reinigungsmaßnahmen am Bahnhofplatz umgesetzt.

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