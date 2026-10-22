DARUM solltest du dein Smartphone über Nacht immer abdrehen

Viele schlafen mit dem aufgedrehten Handy am Nachtkastl. Wir sagen dir, warum das gar keine gute Idee ist.

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Die meisten von uns machen es: Wenn wir schlafen gehen, liegt das aufgedrehte Smartphone neben uns auf dem Nachtkastl. Es ist stets einsatz- und griffbereit und morgens nehmen wir es sofort in die Hand. Oft laden wir es über Nacht auch noch - übrigens eine ganz schlechte Idee!

Handy aus, Licht ab

Besser wäre es, das Handy vor dem Schlafengehen abzudrehen. Das tut erstens dem Gerät und zweitens deiner Nachtruhe gut. Denn wenn das Handy abgeschalten ist, kannst auch du besser abschalten.

Gute Gründe, um das Handy abzudrehen

Was es bringt, das geliebte Smartphone über Nacht abzudrehen, erfährst du hier im Überblick:

Ungestörter Schlaf: Auch wenn du dein Handy nachts auf "stumm" schaltest, leuchtet es immer wieder auf, wenn eine neue Nachricht eintrudelt. Dadurch ist dein Gehirn permanent in Alarmbereitschaft. Drehst du es ab, kommst du besser zur Ruhe und findest leichter in einen erholsamen, tiefen Schlaf.

Auch wenn du dein Handy nachts auf "stumm" schaltest, leuchtet es immer wieder auf, wenn eine neue Nachricht eintrudelt. Dadurch ist dein Gehirn permanent in Alarmbereitschaft. Drehst du es ab, kommst du besser zur Ruhe und findest leichter in einen erholsamen, tiefen Schlaf. Digital Detox: Wer kennt das nicht? Man wacht in der Nacht kurz auf - vielleicht ohnehin, weil das Handy sich gemeldet hat - und greift mal schnell zum Telefon. Schon hängt man davor und bleibt viel länger munter als nötig.

Wer kennt das nicht? Man wacht in der Nacht kurz auf - vielleicht ohnehin, weil das Handy sich gemeldet hat - und greift mal schnell zum Telefon. Schon hängt man davor und bleibt viel länger munter als nötig. Akku-Lebensdauer: Viele Menschen nutzen die Nacht, um das Handy vollständig zu laden. Was die wenigsten bedenken: Diese Angewohnheit führt zu dem sogenannten Erhaltungsladen - der Akku fällt immer wieder von 100 Prozent auf 99 Prozent und beginnt erneut zu laden. Das verkürzt seine Lebenszeit.

Viele Menschen nutzen die Nacht, um das Handy vollständig zu laden. Was die wenigsten bedenken: Diese Angewohnheit führt zu dem sogenannten Erhaltungsladen - der Akku fällt immer wieder von 100 Prozent auf 99 Prozent und beginnt erneut zu laden. Das verkürzt seine Lebenszeit. Brandschutz: Lädt das Handy über Nacht, kann es überhitzen. Wenn es dann unter den Polster oder die Decke rutscht, kann das zu Brandgefahr führen. Ein abgedrehtes Gerät überhitzt nicht.

Lädt das Handy über Nacht, kann es überhitzen. Wenn es dann unter den Polster oder die Decke rutscht, kann das zu Brandgefahr führen. Ein abgedrehtes Gerät überhitzt nicht. Elektrosmog: Das Handy sendet in der Nacht ständig Signale. Diese Strahlenbelastung schadet uns, besonders wenn das Telefon auf dem Nachtkastl, also in Kopfnähe, liegt. Dreht man es über Nacht ab, fällt sie weg.

Das Handy sendet in der Nacht ständig Signale. Diese Strahlenbelastung schadet uns, besonders wenn das Telefon auf dem Nachtkastl, also in Kopfnähe, liegt. Dreht man es über Nacht ab, fällt sie weg. Neustart: Durch das Abdrehen fährt das Smartphone, das im Grunde ein kleiner Computer ist, komplett herunter. Dabei wird der Zwischenspeicher geleert und abgestürzte App-Prozesse werden beendet. Es läuft am nächsten Tag wieder schneller.

Falls du dir jetzt denkst, alles schön und gut, aber ich brauche mein Handy ja auch als Wecker: Investiere in einen klassischen Wecker. Selbst ein moderner Digital- oder Funkwecker ist günstig zu haben und macht sich bezahlt. Falls das für dich gar nicht in Frage kommt, solltest du dein Telefon zumindest in den Flugmodus versetzen.