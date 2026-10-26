Kurze Beine, großer Auftritt: 300 Dackel in Wien

Vom Regenmantel bis zum Halloween-Kostüm war alles dabei. Gut 300 Dackel haben sich in Wien zum gemeinsamen Spaziergang versammelt und dabei für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt.

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Beim "1. Wiener Wiener Walk" waren Sonntagnachmittag nach Angaben der Veranstalter gut 300 Dackel samt ihren Besitzerinnen und Besitzern gemeinsam spazieren. "Wiener" nennen vor allem US-Amerikaner die beliebte Hunderasse wegen des gedrungenen Körperbaus mit kurzen Beinen. Zahlreiche tierische Teilnehmer waren der Jahreszeit und Wetterlage angepasst ausstaffiert, mit Halloween-Kostümen oder Regenoutfits - zu Beginn des Treffens beim Wiener Würstelstand Spittelau regnete es.

1. Wiener Wiener Walk. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Das Ziel des von Dackelbesitzer Jakob Trost veranstalteten Events sei, "Dackelbesitzer zusammenzubringen, Aufmerksamkeit auf diese Hunderasse und ihre Anforderungen zu lenken und zu informieren, dass die Anschaffung gut überlegt sein sollte", sagte dieser im APA-Gespräch.

So viele Dackel auf einem Fleck sieht man selten. © APA/TOBIAS STEINMAURER

"Ein Dackel ist kein Goldfisch." Das weiß er als Herrl des eineinhalbjährigen Dackels "Hermann" aus erster Hand. Nachdem der Wiener Walk so gut angenommen worden sei, könnten durchaus Folgeveranstaltungen ins Haus stehen, meinte Trost abschließend.