oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wiener Wiener Walk

Kurze Beine, großer Auftritt: 300 Dackel in Wien

O
von
Ein Dackel trägt einen gelben Regenmantel und eine beige Kappe auf nassem Asphalt.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Vom Regenmantel bis zum Halloween-Kostüm war alles dabei. Gut 300 Dackel haben sich in Wien zum gemeinsamen Spaziergang versammelt und dabei für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim "1. Wiener Wiener Walk" waren Sonntagnachmittag nach Angaben der Veranstalter gut 300 Dackel samt ihren Besitzerinnen und Besitzern gemeinsam spazieren. "Wiener" nennen vor allem US-Amerikaner die beliebte Hunderasse wegen des gedrungenen Körperbaus mit kurzen Beinen. Zahlreiche tierische Teilnehmer waren der Jahreszeit und Wetterlage angepasst ausstaffiert, mit Halloween-Kostümen oder Regenoutfits - zu Beginn des Treffens beim Wiener Würstelstand Spittelau regnete es.

Auch interessant

Colony Club: Promi-Tennis mit Thomas Muster!

Winterpause: Stadt legt jetzt 1.855 Brunnen trocken

"Machen Bundesheer zu einer modernen Armee"

Ein brauner Dackel sitzt in einem Buggy während einer Veranstaltung in Wien.
1. Wiener Wiener Walk. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Das Ziel des von Dackelbesitzer Jakob Trost veranstalteten Events sei, "Dackelbesitzer zusammenzubringen, Aufmerksamkeit auf diese Hunderasse und ihre Anforderungen zu lenken und zu informieren, dass die Anschaffung gut überlegt sein sollte", sagte dieser im APA-Gespräch.

Menschen führen Dackel an Leinen beim „1. Wiener Wiener Walk“ auf nasser Straße in Wien spazieren.
So viele Dackel auf einem Fleck sieht man selten. © APA/TOBIAS STEINMAURER

"Ein Dackel ist kein Goldfisch." Das weiß er als Herrl des eineinhalbjährigen Dackels "Hermann" aus erster Hand. Nachdem der Wiener Walk so gut angenommen worden sei, könnten durchaus Folgeveranstaltungen ins Haus stehen, meinte Trost abschließend.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Winterpause: Stadt legt jetzt 1.855 Brunnen trocken

Neue Super-Uhr in Wien geht 75.000-mal genauer als Atomuhren

Südthailands Aromen in der ›Brasserie Sophie‹ in Wien

Aufgepasst! Hier steigen Wiens heißeste Halloween-Partys

Kurze Beine, großer Auftritt: 300 Dackel in Wien

Räuber würgt 87-Jährige nach Geldbehebung

Bezirkschef fordert Verkaufsverbot für gefährliche Böller

300 Dackel beim "1. Wiener Wiener Walk"

Jetzt fix! Nächster Preissprung bei Öffi-Tickets

Jetzt kracht es wegen der neuen Öffi-Preise