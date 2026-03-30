Ostern: Warum wir heutzutage bunte Eier suchen

Zur Osterzeit leuchten sie uns aus jeder Ecke entgegen: bunte Eier in allen Variationen. Doch was heute Interior-Trend und Riesenspaß für Kids ist, hat Geschichte. Warum wir die Schalen anmalen und welcher geniale „Haltbarkeits-Hack“ aus dem Mittelalter dahintersteckt, lesen Sie hier.

Ob im Nest, am Osterstrauch oder als Deko auf dem Ostertisch, das Ei ist der Star des Frühlings. Doch es geht um weit mehr als nur Optik. Schon in der Antike und im alten Ägypten galt das Ei als heiliges Symbol des Neubeginns.

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Das Ei als uraltes Symbol des Lebens

In vielen Kulturen steht das Ei seit jeher für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt. Hinter der unscheinbaren Schale verbirgt sich neues Leben, was es zum perfekten Symbol für den Frühling macht:

Altes Ägypten: Hier wurde das Ei als Ursprung der Welt verehrt.

Hier wurde das Ei als Ursprung der Welt verehrt. Antikes Griechenland & Rom: Zur Feier der Tag- und Nachtgleiche wurden bunte Eier aufgehängt und verschenkt, um das neue Jahr zu begrüßen.

Zur Feier der Tag- und Nachtgleiche wurden bunte Eier aufgehängt und verschenkt, um das neue Jahr zu begrüßen. Symbol der Auferstehung: Schon früh wurden Eier als Grabbeigabe genutzt, um Verstorbenen die Hoffnung auf eine Wiederkehr zu geben.

Die christliche Bedeutung: Warum früher alles Rot war

Das Christentum griff diese Symbolik später auf. Das Küken, das die Schale durchbricht, erinnert gläubige Christen an die Auferstehung Jesu am Ostersonntag. Im Mittelalter gab es jedoch eine klare Farbvorgabe: Rot. Die rote Farbe sollte an das vergossene Blut Jesu und seinen Opfertod am Kreuz erinnern. Erst viel später wurde die Tradition bunter und die Eier leuchteten in allen Farben des Regenbogens.

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Der geniale „Fasten-Hack“ aus dem Mittelalter

Ein besonders spannender Grund für das Eierfärben ist rein praktischer Natur. Während der strengen Fastenzeit vom Aschermittwoch bis Karfreitag war der Verzehr von Eiern (wie auch von Fleisch) verboten. Das Problem: Die Hühner hielten sich natürlich nicht an das Abstinenzgebot und legten fleißig weiter.

So entstand die Tradition des Färbens:

Konservierung: Um die Eier der Fastenzeit nicht wegwerfen zu müssen, wurden sie gekocht, um sie haltbar zu machen.

Um die Eier der Fastenzeit nicht wegwerfen zu müssen, wurden sie gekocht, um sie haltbar zu machen. Markierung: Damit man die alten, gekochten Eier nach 40 Tagen nicht mit den frischen verwechselte, färbte man sie ein - meist rot.

Damit man die alten, gekochten Eier nach 40 Tagen nicht mit den frischen verwechselte, färbte man sie ein - meist rot. Karwochen-Eier: Eier, die in der letzten Woche vor Ostern gelegt wurden, galten als besonders heilig und wurden am Ostersonntag geweiht.

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Tradition trifft Praktikabilität

Heute ist das Eierfärben eine liebgewonnene Tradition, die sogar unsere Schokoladeneier in buntes Papier hüllt. Und einen ganz einfachen Vorteil hat der Brauch bis heute behalten: In leuchtendem Pink oder sonnigem Gelb lassen sich die versteckten Schätze im grünen Garten einfach viel besser finden!