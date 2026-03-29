Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Design Trends
Ostertisch
© JUNI, www.juni-fotografen.de

Geschirr & Deko

Tafeltrends: So wird Ihr Ostermahl zum Fest

Von
29.03.26, 07:05
Teilen

Florale Motive und Frische Farben bringen Frühlingslaune auf den Tisch. 

Endlich Frühling! Das Osterfest ist die Zeit des Neuanfangs und des gemeinsamen Genießens. Am Ostertisch kommt die Familie zusammen. Süße Pinze oder Reindling, herzhafter Schinken, würziger Kren und buntgefärbte Eier bilden die Grundlage für ein festliches Mahl. Wir zelebrieren nicht nur einen christlichen Feiertag, sondern auch einen Neuanfang. Nach den düsteren Wintermonaten begrüßen wir das Licht wieder in unserem Leben. Die Symbole der Osterzeit zeigen das Erwachen der Natur: Das Ei steht für neues Leben, der Hase für Fruchtbarkeit. Die ersten Blumen, die draußen für Farbtupfer sorgen, dienen auch drinnen als lebhafte Akzente.

Ideen für Ihren Ostertisch

  • Ostertisch 1/6
    Ostertisch
  • Ostertisch 2/6
    Ostertisch
  • Ostertisch 3/6
    Ostertisch
  • Ostertisch 4/6
    Ostertisch
  • Ostertisch 5/6
    Ostertisch
  • Ostertisch 6/6
    Ostertisch

© Broste Copenhagen

Frühlingsgruß: Die Kerzenständer Tulip haben eine verspielte Note. Dazu passen die gesprenkelten Kerzen Egon. Leuchter um 22 Euro, vier Kerzen um 17,50 Euro, brostecopenhagen.com 

© Michael Bay

Schöner Twist: Die helle Glasvase Kanji aus der Creative Collection von Bloomingville wirkt mit ihrer skulpturalen, gedrehten Form in einem Beigeton sanft. 67 Euro, stana-berlin.de 

© Michael Bay

Lebendig: In freundlichen Farben und mit Motiven von Vögeln, Blumen und Blättern passt die Steingut-Tasse Rosalynde von Bloomingville sehr gut zur friedlichen Osterzeit. 17,90 Euro, feines.it 

© Maison Balzac

Rosig: Die frühlingshaften Servietten Wild Rose bringen mit feinen Applikationen ein Stück aus der Natur auf den Tisch, aus Leinen. Vier Stück um 125 Euro,  maisonbalzac.com

© Bungalow

Anhänger-Parade: Vier farbenfrohe Blumen aus Wabenpapier machen sofort gute Stimmung. Die zierlichen Anhänger sind faltbar und platzsparend. 27 Euro, bungalow.dk 

© Broste Copenhagen

Osterglocken: Die Papierserviette Daffodil von Broste Copenhagen ist mit Narzissen auf rosa Hintergrund eine gelungene Ergänzung für die Tafel. 4,90 Euro, mein-zu-hause.com

Frischer Blütenzauber

Florale Motive zieren edle Servietten, baumeln zwischen Hasen, Lämmern und Eiern als schmuckvolle Blickfänger am Osterstrauß oder finden sich in den filigranen Mustern des Geschirrs wieder. Besonders passend sind jetzt Frühblüher wie Tulpen oder Narzissen, deren Knospen sich schon öffnen und die lebendige Natürlichkeit versprühen. Nicht umsonst wird die Narzisse mit ihrem leuchtenden Gelb im Volksmund auch Osterglocke genannt.

Noch mehr Inspiration! Ostern in Blüte - Dekoration aus Blüten und Zweigen.

Zarte Frühlingsfarben

Die Farben des Frühlings geben zu Ostern den Ton an. Frisches Grün, ein Hauch von Rosa und zartes Gelb ergänzen sich zu einem harmonischen Zusammenspiel, das die Lebensfreude der neuen Jahreszeit widerspiegelt und die festliche Tafel in ein Meer aus sanften Frühlingsboten taucht. Ausgesprochen schön wirkt das österliche Arrangement in zarten, pastelligen Nuancen. Abwechslung bringen Naturtöne, Gold oder Silber. Sie runden das Bild ab und erzeugen eine elegante, festliche Atmosphäre, die dennoch leicht und unbeschwert bleibt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Oster-Deko: Unsere Lieblings-Pieces

  • Oster Deko: Unsere Lieblinge 1/6
    Oster Deko: Unsere Lieblinge
  • Oster Deko: Unsere Lieblinge 2/6
    Oster Deko: Unsere Lieblinge
  • Oster Deko: Unsere Lieblinge 3/6
    Oster Deko: Unsere Lieblinge
  • Oster Deko: Unsere Lieblinge 4/6
    Oster Deko: Unsere Lieblinge
  • Oster Deko: Unsere Lieblinge 5/6
    Oster Deko: Unsere Lieblinge
  • Oster Deko: Unsere Lieblinge 6/6
    Oster Deko: Unsere Lieblinge

© Werner Krauss

Durchscheinend: Sechs dezente Anhänger „Suva“ von Loberon aus mundgeblasenem Glas mit rustikaler Jute-Aufhängung. 24,95 Euro, loberon.at  

© Bungalow

Fantastisch: Paradiesvögel-Set aus Wabenpapier von Bungalow. 21,25 Euro, bungalow.dk 

© Boris Kumicak

Sonniges Gelb: Zwei faltbare Hasen von Tchibo aus FSC-zertifiziertem Papier. 9,95 Euro, tchibo.at 

© Arket

Streifenmuster: Eiförmige Glasvase von Arket in Grün. 19,50 Euro, hm.com 

© Iittala

 Zeitlose Schlichtheit: Glasvase „Kartio“ von Kaj Franck für Iittala, in drei Nuancen erhältlich. Je 70 Euro, iittala.com 

© Royal Copenhagen

Süßes Versteck: Dekorative Bonbonniere „Wildflowers“ von Royal Copenhagen aus weißem Porzellan. 69 Euro, royalcopenhagen.com 

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen