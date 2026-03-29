Tafeltrends: So wird Ihr Ostermahl zum Fest

Florale Motive und Frische Farben bringen Frühlingslaune auf den Tisch.

Endlich Frühling! Das Osterfest ist die Zeit des Neuanfangs und des gemeinsamen Genießens. Am Ostertisch kommt die Familie zusammen. Süße Pinze oder Reindling, herzhafter Schinken, würziger Kren und buntgefärbte Eier bilden die Grundlage für ein festliches Mahl. Wir zelebrieren nicht nur einen christlichen Feiertag, sondern auch einen Neuanfang. Nach den düsteren Wintermonaten begrüßen wir das Licht wieder in unserem Leben. Die Symbole der Osterzeit zeigen das Erwachen der Natur: Das Ei steht für neues Leben, der Hase für Fruchtbarkeit. Die ersten Blumen, die draußen für Farbtupfer sorgen, dienen auch drinnen als lebhafte Akzente.

Ideen für Ihren Ostertisch 1/6

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6/6 © Broste Copenhagen Frühlingsgruß: Die Kerzenständer Tulip haben eine verspielte Note. Dazu passen die gesprenkelten Kerzen Egon. Leuchter um 22 Euro, vier Kerzen um 17,50 Euro, brostecopenhagen.com © Michael Bay Schöner Twist: Die helle Glasvase Kanji aus der Creative Collection von Bloomingville wirkt mit ihrer skulpturalen, gedrehten Form in einem Beigeton sanft. 67 Euro, stana-berlin.de © Michael Bay Lebendig: In freundlichen Farben und mit Motiven von Vögeln, Blumen und Blättern passt die Steingut-Tasse Rosalynde von Bloomingville sehr gut zur friedlichen Osterzeit. 17,90 Euro, feines.it © Maison Balzac Rosig: Die frühlingshaften Servietten Wild Rose bringen mit feinen Applikationen ein Stück aus der Natur auf den Tisch, aus Leinen. Vier Stück um 125 Euro, maisonbalzac.com © Bungalow Anhänger-Parade: Vier farbenfrohe Blumen aus Wabenpapier machen sofort gute Stimmung. Die zierlichen Anhänger sind faltbar und platzsparend. 27 Euro, bungalow.dk © Broste Copenhagen Osterglocken: Die Papierserviette Daffodil von Broste Copenhagen ist mit Narzissen auf rosa Hintergrund eine gelungene Ergänzung für die Tafel. 4,90 Euro, mein-zu-hause.com

Frischer Blütenzauber

Florale Motive zieren edle Servietten, baumeln zwischen Hasen, Lämmern und Eiern als schmuckvolle Blickfänger am Osterstrauß oder finden sich in den filigranen Mustern des Geschirrs wieder. Besonders passend sind jetzt Frühblüher wie Tulpen oder Narzissen, deren Knospen sich schon öffnen und die lebendige Natürlichkeit versprühen. Nicht umsonst wird die Narzisse mit ihrem leuchtenden Gelb im Volksmund auch Osterglocke genannt.

Noch mehr Inspiration! Ostern in Blüte - Dekoration aus Blüten und Zweigen.

Zarte Frühlingsfarben

Die Farben des Frühlings geben zu Ostern den Ton an. Frisches Grün, ein Hauch von Rosa und zartes Gelb ergänzen sich zu einem harmonischen Zusammenspiel, das die Lebensfreude der neuen Jahreszeit widerspiegelt und die festliche Tafel in ein Meer aus sanften Frühlingsboten taucht. Ausgesprochen schön wirkt das österliche Arrangement in zarten, pastelligen Nuancen. Abwechslung bringen Naturtöne, Gold oder Silber. Sie runden das Bild ab und erzeugen eine elegante, festliche Atmosphäre, die dennoch leicht und unbeschwert bleibt.