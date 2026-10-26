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Keine Einwanderer erwünscht

"Beschissenes Land": Trump attackiert Norwegen - wegen Friedensnobelpreis

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Ein Mann im Anzug spricht bei einer Veranstaltung an einem Mikrofon vor "MICHIGAN"-Hintergrund.
© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen wegen des ihm verwehrten Friedensnobelpreises geschmäht und Einwandernden aus dem Land für unerwünscht erklärt.
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"Norwegen ist mittlerweile ein beschissenes Land geworden", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Port Huron im US-Bundesstaat Michigan. Er sprach in seiner Rede unter anderem über die jüngsten Unruhen in Frankreich, die er auf Einwanderung zurückführte.

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Trump erklärte, er würde Migrantinnen und Migranten nur aus bestimmten Ländern willkommen heißen: "Weil ich den Nobelpreis nicht bekommen habe (...) will ich niemanden aus Norwegen." Hinweise auf eine tatsächliche Änderung der offiziellen Einwanderungspolitik der US-Regierung gab es zunächst nicht.

Trump hatte den Begriff "beschissenes Land" in der Vergangenheit bereits für Staaten wie Haiti, Libyen, Somalia und den Jemen verwendet. Das norwegische Außenministerium und das Nobelkomitee äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Trump hatte die ausgebliebene Ehrung mit dem Friedensnobelpreis Anfang des Monats als "unauslöschlichen Schandfleck" für Norwegen bezeichnet.

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