Silbermünze mit Olaf dem Heiligen in gigantischen Schatz entdeckt

Forscher haben in Norwegen einen Schatz mit über 5.500 Münzen entdeckt. Darunter befand sich ein seltener Fund: eine Silbermünze von Olaf dem Heiligen.

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In Norwegen haben Forscher einen riesigen Fund entdeckt. Dort wurden seltene Silbermünzen aus der Regierungszeit von Olaf Haraldsson, auch bekannt als Olaf der Heilige, gefunden. Die Münze ist Teil des Mørstad-Schatzes, der inzwischen schätzungsweise 5.500 bis über 6.000 Münzen umfasst, wie "Focus" berichtet. Bisher wurden nur 20 Münzen aus Olafs Regierungszeit entdeckt, wodurch der Fund von nationaler Bedeutung ist.

Auf der Münze befindet sich das Porträt des Königs sowie mehrere Kreuze. Mit der Prägung wollte Olaf das Christentum in seinem Reich verbreiten und seine Herrschaft als christlicher König nach europäischem Vorbild aufbauen.

Erklärte das Christentum zur einzigen Religion

Von 1015 bis 1028 regierte Olaf über Norwegen. Unter seiner Herrschaft wurde das Christentum die einzige erlaubte Religion. Trotzdem beteten viele Menschen weiterhin die nordischen Götter an.

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Die Münzen wurden zwischen 1024 und 1028 hergestellt und befanden sich etwa 20 bis 25 Jahre lang im Umlauf. Auf der Münze sind auf beiden Seiten kleine Einschnitte zu sehen. Damit wurde früher überprüft, ob es sich um echtes Silber handelte. Laut den Forschern besteht die Möglichkeit, dass sogar Olaf die Münze selbst in der Hand hielt.