× Lilly Becker über Ehe mit Boris: Die überraschende Abrechnung

Offene Worte über Expartner Boris Becker - diese Aussagen von Lilly überraschen.

Lilly Becker ist im Glück, denn nach dem Sieg beim diesjährigen "Dschungelcamp" läuft es sehr gut für sie.

Sehr authentisch

Im Dschungel wurde sie für ihre Authentizität gefeiert, Lilly soll sich genau so präsentiert haben, wie ist ist, sagen Freunde. Viele Fans und Zuseher haben allerdings damit gerechnet, dass Lilly mehr über ihre Ex-Beziehung zu Boris Becker (er ist der Vater ihres Sohnes Amadeus) sagen wird. Doch sie hielt sich relativ bedeckt.

Bisschen Liebe

Umso überraschender kam nun ihr Talk mit der Bild. In dem Gespräch verriet sie Details darüber, wie die beiden miteinander umgehen. Zum Dschungel-Sieg habe er sich noch nicht bei ihr gemeldet, so Lilly. Aber, sie haben mittlerweile ein sehr entspanntes Auskommen miteinander. Und dann überrascht Lilly mit dem Geständnis: „Ich habe immer noch ein bisschen Liebe in meinem Herzen für ihn. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen und ich habe ihn sehr geliebt.“

Große Freude

Das Schönste überhaupt stammt aus der Ehe mit Boris - nämlich Sohn Amadeus. Über sein Eintreffen im Finale hat sich Lilly besonders gefreut.