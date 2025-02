Amadeus Becker: Jetzt verrät Lilly Karriere-Pläne ihres Sohnes!

Amadeus Becker überraschte seine Mama beim Dschungel-Finale.

Es war eine große Überraschung für Lilly Becker und für alle Zuseher: Beim großen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" war plötzlich Lillys Sohn Amadeus vor Ort um seine Mama als Erster zu beglückwünschen.

Sein Geburtstag

Die freute sich riesig, ihren Sohn endlich wieder in die Arme schließen zu können! Dieser Tag war nicht nur wegen des Sieges im Camp ein besonderer für Mutter und Sohn. Nein! Denn an diesem Tag war auch der 15. Geburtstag von Amadeus. Und wir konnten an den Fotos sehen: Hier ist schon ein Teenie unterwegs.

Große Ausnahme

Ist das nun die Zeit, um seine Karriere im Showbusiness zu pushen? So, wie Heidi Klum das mit ihren Kids (teilweise) macht? Mama Lilly Becker hat dazu im RTL-Interview eine klare Meinung. Sie sagt: "Das war es, er ist ein Teenager!" Der Auftritt im Camp war also eine große Ausnahme für den Sohn von Lilly und Boris Becker.