Die Wiener beendeten ihre Unserie mit dem 1:0-Triumph daheim gegen Salzburg, halfen ausgerechnet dem großen Rivalen Rapid im Titelrennen - viel Zeit zur Freude bleibt allerdings nicht.

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Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Red Bull Salzburg hat die Austria nicht nur die eigenen Fans jubeln lassen, sondern auch Erzrivale Rapid einen großen Gefallen getan. Die Hütteldorfer liegen nun sechs Punkte vor den Bullen an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Bei den "Veilchen" wollte man sich mit den Auswirkungen auf den Stadtrivalen allerdings nicht beschäftigen. "Das ist komplett egal, wir schauen nur auf uns", stellte Kapitän Manfred Fischer klar.

Letzter Heimsieg 2014

Für die Austria war der Erfolg gleich in mehrfacher Hinsicht ein Befreiungsschlag. Nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg gegen Salzburg gelang endlich wieder ein Erfolg. Noch beeindruckender: Erstmals seit März 2014 mussten sich die Mozartstädter in Favoriten geschlagen geben. Zuvor hatten sie acht der jüngsten neun Duelle für sich entschieden.

Elfer-Patzer als Weckruf

Dabei begann die Partie beinahe mit einem Rückschlag für die Wiener. Salzburgs Karim Konate vergab in der 13. Minute einen Elfmeter. Für Austria-Trainer Max Uhlig war dieser Moment offenbar der nötige Weckruf. "Das war ein bisschen der Funke, den die Austria gebraucht hat, um reinzukommen", analysierte Salzburg-Coach Danny Röhl.

Young-Violets-Duo wird zum Matchwinner

Die Entscheidung fiel schließlich durch zwei Spieler, die Uhlig noch vor wenigen Wochen bei den Young Violets in der zweiten Liga betreut hatte. Nach einem Eckball des erst 17-jährigen Bruno Jerabek traf der 29-jährige Wilhelm Vorsager zum 1:0. Für Jerabek war es ein gelungenes Debüt bei den Profis. Uhlig lobte die Unbekümmertheit und das Tempo des Talents, wollte den Erfolg aber nicht auf einzelne Spieler reduzieren. Sein Credo: Niemand habe einen Freifahrtschein – unabhängig vom Alter.

Für den 33-jährigen Coach war es im vierten Pflichtspiel mit der Kampfmannschaft der erste Sieg. Zufrieden ist er dennoch nicht: "Wir können noch deutlich besser spielen." Besonders wichtig sei, auch in schwierigen Phasen emotional stabil zu bleiben und nach Erfolgen nicht abzuheben.

Röhl warnt vor Rapid und LASK

Auf Salzburger Seite herrschte hingegen Ernüchterung. Röhl, der die Partie wegen einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen musste, vermisste auf dem Platz die nötige Verbindung zwischen den Spielern. Nun müsse die Mannschaft rasch eine Reaktion zeigen. Acht verletzte Profis fehlten gegen die Austria, als Ausrede wollte der Deutsche die Personalsorgen aber nicht gelten lassen.

"Saison ist noch lang"

Im Titelrennen sieht Röhl neben Rapid auch den LASK als ernst zu nehmenden Konkurrenten. Die sechs Punkte Rückstand seien noch kein Grund zur Panik: "Die Saison ist noch lang."

Wiedersehen mit zwei Austria-Legenden

Für die Austria geht es bereits am Samstag mit dem Heimspiel gegen den WAC weiter. Dabei kommt es zu einem besonderen Wiedersehen: Wolfsberg wird von Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid betreut, dazu ist Michael Wagner seit Kurzem als sportlicher Berater beim Kärntner Klub tätig. Beide kennen Favoriten bestens.

Schwierige Phase in Wolfsberg

Der WAC steckt allerdings in einer schwierigen Phase. Unter Schmid holten die Wolfsberger in vier Spielen nur einen Punkt. Zuletzt verspielten sie gegen Ried eine 1:0-Führung und kassierten in der Nachspielzeit noch das 1:2. Schmid sah dennoch eine gute Leistung und bemängelte vor allem die Chancenverwertung. Zusätzlich droht Topstürmer Giacomo Vrioni nach einer Knieverletzung auszufallen.

Duell mit Druck

Die Austria könnte mit einem Heimsieg den Vorsprung auf das Tabellen-Schlusslicht auf acht Punkte ausbauen. Für den WAC geht es dagegen darum, endlich wieder einen Erfolg einzufahren. Das erste Saisonduell am 2. August hatten die Wolfsberger noch mit 3:0 gewonnen.