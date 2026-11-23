Am 23. November steht der Namenstag des heiligen Klemens im Kalender.

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Eine alte Bauernregel lautet: "Sankt Klemens uns den Winter bringt." Demnach soll sich rund um diesen Tag der Winter endgültig bemerkbar machen und mit kälteren Temperaturen sowie Schnee Einzug halten.

Interessant ist die Regel in diesem Jahr allemal: Denn tatsächlich zeigt sich Österreich bereits tief winterlich. In mehreren Regionen schneit es, sogar in Wien fielen erste Flocken. Damit scheint die überlieferte Bauernweisheit zumindest zum aktuellen Wettergeschehen zu passen.

Besonders im Westen und entlang der Nordalpen fällt am Montag weiterhin Schnee. Laut Österreichischer Unwetterzentrale sinkt die Schneefallgrenze regional bis in tiefe Lagen. Auch im Donauraum und im Osten sind einzelne Schneeschauer möglich. Messungen zeigen bereits eine verbreitete Schneedecke in den westlichen Bundesländern: Unter anderem melden Stationen in Tirol und Vorarlberg mehrere Zentimeter Neuschnee beziehungsweise Schneehöhen.

Video zum Thema Erster Schnee in Wien © oe24

Die Bauernregel scheint damit zumindest einen passenden Zeitpunkt erwischt zu haben. Allerdings dürfte der Winter noch nachlegen: Ab Mittwoch steigt mit einem Italientief die Wahrscheinlichkeit für weiteren Schneefall. In der Nacht auf Donnerstag könnte es dann auch im Süden und Osten Österreichs weiß werden.

Ob Sankt Klemens tatsächlich den Winter bringt, wird sich also in den kommenden Tagen zeigen. Die ersten winterlichen Vorboten sind jedenfalls bereits da.