Wegen Taylor Swift: Mahomes-Eklat vor dem Super Bowl

Totales Chaos rund um Kansas-City-Chiefs-Superstar Patrick Mahomes vor dem Super Bowl. Seine Frau beginnt einen Familien-Streit wegen Taylor Swift.

In der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) steigt in Las Vegas der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Doch davor kracht es im Hause Mahomes gewaltig.

Denn die Frau des Chiefs-Superstar, Brittany, will ausgerechnet dem wichtigen Spiel mit seinem Bruder, Jackson, nichts mehr zu tun haben. Bei einer Party in Las Vegas vor dem Spiel der Spiele verwehrte sie ihrem Schwager den Zutritt in den VIP-Bereich. Dahinter steckt weniger ein Problem zwischen den beiden, denn in der Vergangenheit machten sie schon gemeinsam TikTok unsicher, zum Unmut vieler Football-Fans.

Brittany ignoriert Jackson wegen Swift

Dahinter steckt viel mehr, dass Pop-Queen Taylor Swift im Anflug auf Las Vegas war. Die Freundin von Mahomes-Teamkollege Travis Kelce war während der Saison immer wieder zu Gast bei den Spielen der Chiefs und feiert mit Mahomes' Frau eine Tribünen-Party nach der anderen.

Taylor Swift und Brittany Mahomes feiern die Chiefs-Siege gemeinsam. © Getty ×

Und Jackson geriet plötzlich vollkommen in Vergessenheit. Wohl aus Trotz und um wieder Aufmerksamkeit zu erhalten hat er sich deshalb am Freitag mit einer alten Bekannten getroffen. Kayla Nicole ist die Ex-Freundin von Kelce. Insider berichten, dass Brittany genau deshalb keine Lust auf den Bruder ihres erfolgreichen Mannes hat. Sie zeigt sich solidarisch mit ihrer neuen "besten Freundin" Taylor Swift. Der Vorfall dürfte sie allerdings nicht sonderlich kümmern, wenige Momente nach dem Vorfall feierte sie weiter, als wäre nichts gewesen.

Ob sie beim Spiel wieder vereint sind, oder ob Jackson dort erneut durch die Finger schauen muss, wird sich erst am Abend zeigen. Allerdings ist er nicht das einzige Familien-Mitglied, das in der Super-Bowl-Woche für Aufsehen gesorgt hat. Der Vater von Patrick und Jackson wurde erst am letzten Wochendende wegen alkoholisiertem Autofahrens verhaftet.