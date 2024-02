Giganten-Duell um Football-Thron

Kansas City Chiefs wollen am Sonntag gegen die San Francisco 49ers den Titel verteidigen.

Heute Nacht ist es soweit: Mit dem Super Bowl LVIII (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) steigt das weltgrößte Sportspektakel. Wenn Titelverteidiger Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers prallen, purzeln die Rekorde. Und welche Kulisse wäre da nicht geeigneter als Las Vegas? Der Super Bowl geht erstmals in der Glücksspielmetropole von Nevada über die Bühne.

Das Allegiant Stadion liegt am südlichen Ende des legendären Strips – Glamour, Glitzer und eine Rekord-Stardichte versprechen ein NFL-Endspiel, das es so noch nie gegeben hat. Die Wüsten-Show werden allein in den USA mehr als 100 Millionen Menschen verfolgen. Neben Patrick Mahomes, Travis Kelce und Christian McCaffrey – drei der beliebtesten Stars – wird auch noch Pop-Gigantin und Kelce-Freundin Taylor Swift erwartet (oe24 berichtete).

Bei Wettanbietern sind 49ers leichter Favorit

Schon Tage vor dem Kickoff war das Duell der Chiefs mit den 49ers in Vegas allgegenwärtig. Die Zockerhauptstadt fiebert der Neuauflage des Super Bowls von vor vier Jahren entgegen. Damals holten sich die Chiefs mit einem 31:20 in Miami den Sieg.

Für Mahomes, Kelce und Trainer Andy Reid ist es die vierte Teilnahme am NFL-Finale binnen fünf Jahren. Ein weiterer Erfolg gegen San Francisco wäre der dritte Super-Bowl-Sieg für das Trio. „Einer ist keiner, bei zwei bist du schon was Besonderes, aber mit drei zementierst du dein Vermächtnis, dann bist du Teil einer Dynastie“, betont Taylor-Swift-Freund Kelce.

Bei den Wettanbietern sind die Chiefs, die auf eine starke 49ers-Offensive rund um Quarterback Brock Purdy krachen, hingegen leichter Außenseiter (Admiral-Quote: 2,00 zu 1,80). Bei der Niederlage 2020 war Purdy noch gar nicht in der NFL. Vor zwei Jahren wählten ihn die 49ers im Draft an 262. und letzter Stelle aus, was ihm den unrühmlichen Spitznamen „Mr. Irrelevant“ einbrachte. Der 24-Jährige wurde seinem Namen nicht gerecht, er gewann lieber. Ihm gegenüber steht der Liebling der Nation: Patrick Mahomes. Der 28-Jährige hat mit dem Einzug in sein viertes Finale als jüngster Quarterback bereits Geschichte geschrieben.

7 Mio. Dollar für 30 Sekunden Werbung

Die Rekord-Show ist ein Milliarden-Geschäft. Für 30 Sekunden Werbezeit werden sieben Millionen Dollar (etwa 6,5 Mio. Euro) fällig. 73 Prozent aller erwachsenen Amerikaner wollen den Super Bowl verfolgen. Der Sieg der Chiefs gegen die Philadelphia Eagles 2023 hält bereits den Rekord mit den meisten Zuschauern: 115 Mio. Menschen in den USA. Eine Bestmarke, die Sonntagnacht wohl geknackt wird.