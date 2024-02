NFL-Star vor Super Bowl in Las Vegas verhaftet

Am Sonntag steigt erstmals in Las Vegas der Super Bowl. Vor dem Final-Kracher zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers herrscht aber Aufregung in "Sin City". NFL-Star Janarius Robinson wurde wegen direkt am berühmten Vegas Strip verhaftet.

Las Vegas rüstet sich für das Spiel der Spiele der besten Football-Liga der Welt. Während sich der amtierende Meister, die Kansas City Chiefs, und die San Francisco 49ers auf das Mega-Duell vorbereiten und langsam immer mehr Stars in der Wüsten-Metropole eintreffen, sorgt ein anderer Spieler für Aufregung.

Wie TMZ Sports berichtet wurde Janarius Robinson, Defenive End der in Las Vegas beheimateten Raiders, um 6 Uhr früh von der Polizei am berühmten Strip verhaftet. Der 25-Jährige soll unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Wagens gesessen sein und wurde von den Cops aus dem Verkehr gezogen.

© Getty ×

Der Abwehr-Star dürfte wohl seinen unlängst unterzeichneten Vertrag zu sehr gefeiert haben. Denn die Raiders haben ihn erst im Dezember für den Rest der Saison verpflichtet. Nach herausragenden Leistungen, darf er ein weiteres Jahr in Nevada bleiben.

Viele NFL-Stars mit Problemen in Las Vegas

Der Zwischenfall mit Robinson war aber nicht der erste Aufreger seit die Raiders vor 4 Jahren aus Oakland in die Wüste gezogen sind. Während der Saison klickten bei Raiders-Gigant Chandler Jones die Handschellen, weil er in einem verstörendem Video via Social Media schwere Vorwürfe gegen seinen damaligen Coach Josh McDaniels geäußert hatte.

Ein weiterer ehemaliger Raiders-Spieler sitzt derzeit nach einem Auto-Unfall in Las Vegas , bei dem eine Frau ums Leben kam, in Haft.

Doch auch Stars anderer Vereine wurde die "Sin City" zum Verhängnis. Star-Runningback Alvin Kamara und Bengals-Cornerback Chris Lammons waren 2022 in eine Schlägerei in einem Nachtclub verwickelt. Damals gastierte die Liga mit dem Pro Bowl, dem All-Star-Game der NFL, in der Stadt.