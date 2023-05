Ex-NFL-Star Ruggs drohen nach Alkohol-Unfall drei bis zehn Jahre Haft

Paukenschlag im Prozess im Ex-NFL-Star Henry Ruggs III: Der 24-Jährige bekennt sich nach einem tödlich endenden Alkohol-Unfall schuldig. Jetzt drohen ihm drei bis zehn Jahre Haft.

Am 9. November 2021 erschütterte eine tragische Nachricht ganz Las Vegas und die NFL. In einem fürtcherlichen Verkehrsunfall kam eine junge Frau, als auch ihr Hund ums Leben. Der Grund: Ihr Wagen fing feuer nachdem ein Chevrolet Corvette in ihr Heck gerast ist. Am Steuer des Chevys: Henry Ruggs III. Der damalige Wide Receiver der Las Vegas Raiders fuhr unter starkem Alkoholeinfluss, überlebte aber schwer verletzt.

© Getty Das Auto nach dem Horror-Crash. ×

Seitdem war der mittlerweile 24-Jährige in Las Vega in Haft. Weitere Ermittlungen ergaben damals, dass das Auto der ehemaligen NFL-Hoffnung zum Zeitpunkt des Horror-Crashs mit über 200 km/h unterwegs war.

© Getty Viele Menschen trauerten an der Unfallstelle. ×

JEtzt steht der Prozess an, indem das endgültige Strafmaß ermittelt wird. Kurz davor die große Überraschung: Ruggs hat vor sich schuldig zu bekennen. Dafür drohen ihm je nach Urteil der geschworenen drei bis zehn Jahre Haft. Seine Anwälte vermeldeten: "Das ist der erste Schritt zu einer fairen Lösung zu kommen. Wir hoffen, dass alle Parteien zu einer gemeinsamen Lösung finden."