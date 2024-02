Swift-Freund Kelce vor Super Bowl: "Ich habe nur diesen Ring im Sinn"

Amerika ist im Super-Bowl-Fieber! Doch im vergleich zu sonst dominiert vor allem Pop-Queen Taylor Swift die Schlagzeilen rund um die größte Sportveranstaltung des Jahres.

Kommt sie? Oder kommt sie nicht? Nach dem Triumph bei den Grammys wird Taylor Swift auch beim Super Bowl in Las Vegas erwartet. Dort liegt der Fokus allerdings auf ihrem Freund, Kansas-City-Chiefs-Tight-End Travis Kelce. Der amtierende Meister will in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gegen die San Francisco 49ers als siebentes Team der Geschichte und als erstes seit den New England Patriots 2005, den Titel verteidigen.

Doch im Vorfeld dreht sich alles um das US-Traumpaar Swift-Kelce. Seit Herbst haben die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht. Die ersten Gerüchte gab es allerdings schon im Sommer. Während der Saison verpasste Swift kaum ein Spiel ihres Herz-Buben.

Doch ob sie auch am Sonntag in der VIP-Lounge mit Kelce-Mama Donna und seinem Bruder Jason mitfiebern wird, blieb bislang unbeantwortet. Etwa 24 Stunden vor dem Ankick gastiert Swift noch im Rahmen ihrer weltweiten "Eras-Tour" in Tokio. Sogar die japanische US-Botschaft hat sich eingeschaltet und allen NFL-Swift-Fans garantiert, dass die Pop-Queen rechtzeitig zum NFL-Finale in den USA eintreffen würde.

Kelce schwärmt von Swift

Doch zurück nach Las Vegas. Bei einem Pressetermin von Kelce ging es natürlich weniger um das Spiel des Jahres, sondern um seine Beziehung zu der Musikerin. Der 34-Jährige zeigte sich über ihren Erfolg bei den Grammys begeistert: "Sie ist unglaublich, sie schreibt die Geschichtsbücher neu."

Mit Blick auf den Super Bowl sagte der Footballstar: "Ich habe ihr gesagt, dass ich meinen Teil der Abmachung einhalten und auch mit einer Trophäe nach Hause kommen muss." Swifts für 19. April angekündigtes Album "The Tortured Poets Department" habe er schon gehört, verriet Kelce. "Es ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, dass sie die Welt aufrüttelt, wenn es endlich erscheint."

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Doch die Reporter ließen nicht locker und wollten mehr von dem Traumpaar wissen. Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass der Sport-Superstar "seiner Taylor" demnächst einen Hochzeitsantrag machen könnte. Auf die Frage, ob es neben dem Super-Bowl-Ring noch einen anderen Ring am Sonntag für Kelce geben werde, antwortete dieser grinsend: "Ich habe nur diesen Ring im Sinn."

Doch welchen Ring meint der zweifache Super-Bowl-Champ damit? Der Nachsatz, dass "sein voller Fokus" derzeit darauf liegt, dürfte die Chiefs-Fans aufatmen lassen. Kelce will sich mit Patrick Mahomes am Sonntag zum dritten Mal zum Super-Bowl-Sieger küren. Erst danach wird er sich wohl über die Zukunft mit Swift Gedanken machen.

Der Superstar hat auf jeden Fall für alles gesorgt. Nach dem Super Bowl, wenn sein wohlverdienter Urlaub nach einer harten Saison beginnt, wird er nicht ins Mannschaftshotel zurückkehren. Denn er hat bereits eine Villa in Las Vegas gemietet, um hoffentlich den großen Titel feiern zu können. Ob die Party mit einem oder zwei Ringen steigt, oder ob Taylor Swift überhaupt dabei ist oder bereits zu ihrem nächsten Konzert in Australien reisen muss, wird sich dann zeigen.