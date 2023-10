Swift & Kelce: Tribünen-Foto sorgt bei Kansas City Chiefs für Unruhe

Sie sind das neue Traumpaar Amerikas: Pop-Queen Talyor Swift und der zweifache Super-Bowl-Champion Travis Kelce. Doch Bilder vom Sieg der Chiefs am Sonntag in New York lassen Fans über ersten Ärger für die beiden frisch Verliebten spekulieren.

Wen interessiert das NFL-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs bei den New York Jets wenn Taylor Swift (33) auf der Tribüne sitzt? NIEMAND! Vor allem wenn der amtierende Super-Bowl-Sieger, bei denen mit Patrick Mahomes (28) der derzeit beste Quarterback und mit dem neuen Swift-Herzblatt, Tight End Travis Kelce (33), zwei Sieg-Garanten dem beliebtesten Lederei der Welt nachjagen. Die Chiefs haben 23:20 gewonnen, doch für Schlagzeilen sorgten die Spielerfrauen.

Doch ausgerechnet die Präsenz, die die zwölffache Grammysiegerin auf sich zieht, könnte bei den Kansas Chiefs für Ärger sorgen. Das befürchten vor allem die Fans, nachdem brisante Bilder während des Spiels aus dem Stadion aufgetaucht sind. Da sieht man nämlich Brittany Mahomes (28), die Frau von Chiefs-Superstar Patrick, die alles andere als begeistert vom Swift-Hype wirkt.

Sorgen Spielerfrauen für Krach bei Chiefs-Kumpels?

Während Swift das Spiel und den knappen Sieg sichtlich genoss und neben weiteren Hollywood-Stars wie Ryan Reynolds oder Blake Lively jede Menge Spaß hatte, blieb für das bisherige Alpha-Weibchen bei den Chiefs, Brittany, nur für ein kurzes Fachsimpeln zum Spiel Zeit. Danach wurde sie - so wirkt es auf den veröffentlichten Bildern - zur Seite geschoben und nicht mehr beachtet. Während der restlichen Partie saß die bisherige "First Lady" genervt in der Loge und wartete auf das Spielende.

Doch warum könnte der vermutete Zickenkrieg ein Problem aus sportlicher Sicht darstellen? Eigentlich dachte man bis vor einer Woche, dass zwischen Patrick Mahomes und Travis Kelce kein Blatt passen würde. Bislang spielte da auch Brittany mit. Bei der Premiere zur Netflix-Doku "Quarterback" demonstrierte das Trio, dass sie nichts trennen kann. Das sieht plötzlich ganz anders aus.

Es ist die beste Football-Bromance seit Tom Brady und Rob Gronkowski. 95 Spiele absolvierten die beiden gemeinsam seit 2017, 65 Touchdowns warf der Spielmacher in dieser Zeit zu seinem kongenialen Partner. Auf und neben dem Feld verstehen sich die beiden Superstars blind. Doch was, wenn sich jetzt ausgerechnet ihre Frauen nicht annähernd so gut verstehen? Nach dem Spiel in New York erklärte Mahomes - wohl im Scherz - dass er enormen Druck verspürte, unbedingt einen Touchdown zu Kelce zu werfen, wo doch "seine Taylor" als Edelfan auf der Tribüne mitfieberte.

Britanny ist kein unbeschriebenes Blatt

Doch was der Quarterback zu dem Zeitpunkt nicht mitbekommen hatte, war die eiskalte Stimmung in der VIP-Lounge trotz des Sieges. Brittany hat seit der Stern von Mahomes aufging stets polarisiert. Stand beinahe genauso im Mittelpunkt als Spielerfrau, wie ihr Mann. Die beiden sind seit der High School ein Paar. 2022 wurde auf Maui geheiratet, zusammen haben sie mittlerweile zwei Kinder. Es ist die Bilderbuch-Beziehung, wie es die Amerikaner eigentlich lieben.

Doch plötzlich schweift das Interesse von der 28-Jährigen ab, in den USA überschlagen sich die Meldungen und alles dreht sich nur um Swift & Kelce. Das könnte auf Dauer zu viel für Brittany sein. Auch wenn vorige Woche US-Medien von gemeinsamen Feiern nach dem Spiel berichtet haben, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen, ob sich die beiden Damen auf der Tribüne genauso gut verstehen, wie ihre Männer auf dem Spielfeld.