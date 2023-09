Swift & Kelce: Liebe als Milliarden-Lüge?

Taylor Swift und Travis Kelce positionieren sich gerade als DAS neue Traumpaar in der Welt der Stars

Sie, die derzeit angesagteste Musikerin (200 Mio. verkaufte Platten) der Welt, er, der amtierende Super-Bowl-Champion (die Chiefs holten im Februar den Titel). Taylor Swift und Travis Kelce zeigten sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und das ausgerechnet bei einem Football-Match. Eine Lovestory, wie aus einem Märchen oder nur Letzteres?

Taylor Swift feiert mit Kelce-Mama

Die Fans waren ganz aus dem Häuschen, als Taylor Swift tatsächlich am Sonntag in der VIP-Loge im "Arrowhead"-Stadion Platz nahm. Der Platz, der für sie ausgewählt war, bracht die Anhänger noch mehr zum Jubeln, denn Swift saß neben Donna Kelce, der Schwiegermama in spe. Diese dürfte jedoch nicht allzu begeistert von Taylor selbst sein, was schon einige stutzig machte.

© Getty Images Kevin Kelce freute sich über Swifts Besuch ×

Milliarden-Fake?

Travis Kelce selbst heizte die Gerüchte rund um ihn und Taylor Swift an, als er in seinem Podcast von ihr schwärmte und erzählte, er habe ihr sogar extra ein Armband gemacht, um ihr seine Nummer zukommen zu lassen. „Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für die 44 Songs, die sie singt, aufsparen muss", sagte er. Beide sollen eigentlich nicht unbedingt als schüchtern gelten. Auch das macht stutzig.

Steckt die NFL selbst hinter den Gerüchten?

Laut "Bild" habe ein NFL-Insider gar verraten, dass Taylor 2024 für die Super-Bowl-Halbzeitshow angefragt war. Doch sie könne logistisch nicht. "Jede Wette, dass Taylor 2025 die Party rockt", soll er gesagt haben. Also doch nur Marketing? Swift hat alleine durch ihren Auftritt am Sonntag, die Verkäufe der Kelce-Fanartikel um das Vierfache gesteigert. Auch in die Expansionspläne des Milliardenschweren Unternehmens würde Swift gut reinpassen.

„Die NFL will ihre Vermarktung weltweit extrem verstärken. Die Spiele, die bald in Deutschland stattfinden, gehören zum Konzept. Zum Sport gehört hier auch mittlerweile ein großer Entertainment-Teil. Das geht fast ein wenig in die Richtung vom Wrestling, wo das Drumherum dafür sorgt, dass die Zuschauer einschalten. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Taylor-Swift-Geschichte jetzt beiden Seiten extrem hilft. Die ganze Welt sieht die Bilder, alle berichten darüber – die größte Sängerin des Planeten und ihre mögliche Liebe mit dem knallharten Sport-Profi.“