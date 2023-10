Taylor Swift feiert mit Blake Lively Travis Kelce-Show in New York

Travis wollen während Tour an neuem Album arbeiten Die schottischen Indie-Rocker Travis wollen während ihrer US-Akustik-Tour an einem neuen Album arbeiten. Laut US-Magazin "Billboard" hoffe Frontmann Fran Healy, dass er auf der Tour mit Gitarrist Andy Dunlop mit den Arbeiten am "Ode To J.Smith"-Nachfolger beginnen könne.