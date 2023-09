Travis Kelce: Der Taylor-Swift-Effekt hat zugeschlagen

NFL-Superstar Travis Kelce und Taylor Swift sind das neue Traumpaar unter den US-Promis. Das machte sich in den letzten Tagen nicht nur in einem medialen Hype bemerkbar, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht: Chiefs-Trikots mit Kelces Namen gehen weg wie warme Semmel.

Anscheinend sind Klicks und Aufmerksamkeit nicht das Einzige, was die aufblühende Beziehung zwischen Travis Kelce und Taylor Swift an einem ereignisreichen Wochenende zur Folge hatte. Am Sonntag drückte die US-Pop-Ikone ihren neuen "Schatz" beim Spiel Chicago Bears gegen Chiefs erstmals auf der Tribüne die Daumen. Wie groß das Interesse an der Liebesgeschichte von Kelce & Swift ist, zeigten die Trikotverkäufe des Tight Ends der Chief. Innerhalb von 24 Stunden hatte Travis mehr als 300.000 Follower in den sozialen Medien gewonnen, die Verkäufe von Fanartikeln stiegen um 400 % und sein Trikot landete unter den fünf meistverkauften in der NFL. Wenn man diese Zahlen betrachtet, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, der »Taylor-Swift-Effekt« hat zugeschlagen! Auch Sport- und Wissenschaftsinvestor Joe Pompliano schrieb auf X, früher bekannte als Twitter: "Travis hatte in den letzten 24 Stunden viel zu tun." »Swifties« machen Kelce erst zum Superstar Das der zweifache Super-Bowl-Champion in den USA bereits als großen Star gilt, kann kaum in Frage gestellt werden. Angesichts der explodierenden Zahlen kann man jedoch behaupten, dass die "Swifties" (Taylor Swift Fans) Kelce nun erst zu einem richtigen Superstar krönen. Und Fans hat die 33-Jährige US-Sängerin genug. Nur auf Instagram folgen ihr 273 Millionen Menschen. Im Vergleich dazu sind die insgesamt 3,1 Millionen Follower von Kelce "Peanuts". 90-Tage Geld-zurück-Garantie Eine limitierte Auflage des roten Kelce-Trikots auf der NFL-Shop-Website kostet Fans 175 US-Dollar, während ein Standard-Spielerspieltrikot nur 130 US-Dollar zu Buche schlägt. Zum Glück bietet die NFL-Website für die "Swifties" aber eine 90-Tage Geld-zurück-Aktion an. Wenn es also zu einer kurzlebigen Romanze zwischen den beiden kommt, werden alle Fans ihr Geld zurückbekommen.