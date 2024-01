Mahomes und Kelce schreiben bei Chiefs-Sieg in Buffalo NFL-Play-off-Geschichte

Nach dem 27:24-Sieg der Kansas City Chiefs im Play-off-Kracher gegen die Buffalo Bils stehen die NFL-Halbfinale fest.

Zum Abschluss der Divisional Round, dem VIertelfinale der NFL, kam es in Buffalo bei eisigen Temperaturen zum Giganten-Duell der Star-Quarterbacks Patrick Mahomes und Josh Allen. Für Chiefs-Aushängeschild Mahomes war es das erste Auswärts-Spiel in der K.o.-Phase der NFL, Bills-Spielmacher Allen wollte nach bisher zwei Niederlagen seinen ersten Sieg gegen sein Gegenüber in der K.o.-Phase feiern. Am Ende hielt jedoch die Wahnsinns-Serie von Mahomes, der mit den Chiefs zum sechsten Mal in Folge das Halbfinale der NFL erreicht.

Kelce mit Nackt-Party neben Taylor Swift

Und das Spiel hielt genau das, was die Fans erwarteten. Von Anfang an war Feuer im Spiel auch wenn das erste Drittel mit 3:3 endete. Einzig die Touchdowns fehlten, das änderte sich nach dem ersten Seitenwechsel, als Josh Allen die Sache selbst in die Hand nahm und nach einem spektakulären Drive selbst mit dem Ball in die Endzone der Chiefs lief. Mahomes & Co. ließen sich von dem Rückstand nicht beeindrucken. Erst konnte man mit einem Field Goal verkürzen, wenig später ging der amtierende Super-Bowl-Sieger mit dem ersten Touchdown von Travis Kelce erstmals in der Partie in Führung.

Von da an agierten beide Offensiv-Reihen entfesselt. Doch noch vor der Pause war es erneut Allen, der mit einem 2-Yard-Lauf in die Endzone Buffalo mit einer 17:13-Führung in die Pause brachte.

Mahomes und Kelce schreiben Geschichte

Das dritte Viertel begann historisch. Patrick Mahomes fand erneut Travis Kelce, der den Pass sicher verwertete und den zweiten Touchdown des Abends erzielte. Insgesamt war es bereits das 16. Mal, das das Duo in den Play-offs Punkte erzielte und am legendären Duo Tom Brady und Rob Gronkowski vorbeizog.

Doch erneut fanden die Bills die richtige Antwort. Allen findet mit einem unglaublichen Pass Khalil Shakhir in der Endzone und die Fans glauben langsam an den Aufstieg der Bills. Das Giganten-Duell geht mit einer 24:20-Führung für die Bills in das vierte und letzte VIertel.

Bills-Drama im FInish

Als Chiefs-Running-Back Isaih Pacheco auf 27:24 für die Gäste stellt, sind immer noch 5 Minuten Spielzeit auf der Uhr. Die Bills sind wieder am Zug. Trotz einiger engen Entscheidungen führt Allen sein Team wieder in Reichweite für Punkte. Doch wenn es am nötigsten ist, stemmt sich die Kansas-Abwehr gegen die Offensive Übermacht der Bills und erzwingt einen Field-Goal-Versuch. Der sonst so sichere Kicker, Tyler Bass, tritt zur Pflichtübung an, um zum Ausgleich zu treffen.

Doch das Schicksal nimmt seinen Lauf. Der Ball fliegt zwei Minuten vor Schluss weit am Tor vorbei und Kansas City übernimmt wieder. Ein First Down reicht um das Spiel zu entscheiden und Pacheco, der zuvor den Touchdown besiegelt den 27:24-Sieg und den sechsten Halbfinal-Einzug in Folge für Kansas City. Dort kommt es am Sonntag zum Gipfeltreffen mit Lamar Jackson und den Baltimore Ravens.

Lions lassen Tampa Bay keine Chance

Die Detroit Lions haben zuvor ihr Heimspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 31:23 souverän gewonnen und sind nur noch einen Sieg vom erstmaligen Einzug in den Super Bowl entfernt. Im Finale der NFC trifft Detroit am Sonntag in Santa Clara auf die San Francisco 49ers. Damit duellieren sich die beiden besten Grunddurchgang-Teams der Conference um den Platz im Super Bowl.

In einem ersten Viertel ohne große Höhepunkte gab es Field Goals für beide Mannschaften und sonst wenig zu sehen in der Offensive. Die Lions-Verteidiger preschten ein ums andere Mal schnell zu Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield und rissen ihn zu Boden, auf der anderen Seite kamen die Lions nicht in ihren Rhythmus. Nach dem 10:10 zur Halbzeit änderte sich das aber nach der Pause. Die Gastgeber hatten die Partie immer besser im Griff. Die Touchdowns von Jahmyr Gibbs und St. Brown im Schlussviertel vergrößerten den Vorsprung dann erstmals auf mehr als sieben Punkte und sorgten für ausgelassene Stimmung im Ford Field von Detroit.

Ungewohnt viele Pässe von Quarterback Jared Goff in Richtung St. Brown kamen zunächst nicht ans Ziel. Mit am Ende acht gefangenen Pässen, 77 Yards und seinem Touchdown war der 24 Jahre alte Sohn einer Leverkusenerin und eines ehemaligen US-Bodybuilders aber erneut ein ganz entscheidender Faktor für sein Team. Ein Fehlpass von Mayfield 93 Sekunden vor Schluss besiegelte den Sieg der Lions.