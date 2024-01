Kelce mit Nackt-Party neben Taylor Swift

Bei frostigen -4 Grad wurde es beim Kracher im NFL-Play-off zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills richtig heiß.

Während die NFL-Stars der Buffalo Bills und Kansas City Chiefs am Sonntag um den Einzug ins Halbfinale kämpften, kam es auch auf der Tribüne zu heißen Szenen. Wie schon die ganze Saison über war der mediale Fokus vor allem auf die VIP-Lounge von Chiefs-Superstar Travis Kelce geworfen. Denn natürlich ließ sich Pop-Queen Taylor Swift das Spiel ihres Herz-Buben nicht entgehen. Doch dabei kam es zu einem mit Hochspannung erwarteten Treffen.

Denn Kelce's Bruder Jason, der letzte Woche mit den Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers ausgeschieden war und im Anschluss sein Karriereende bekannt gab, drückte seinem zwei Jahre jüngeren Bruder ebenfalls vor Ort die Daumen. Die Beziehung der beiden ist extrem innig und so wurde das Kennenlernen von Jason und dem neuen Familienmitglied mit Spannung erwartet. Denn im Vorfeld berichteten mehrere Medien davon, dass Jason und seine Frau Kylie der Glamour-Beziehung sehr kritisch gegenüber stehen sollen.

Kelce zieht blank

Doch die neue Schwägerin dürfte dem Football-Pensionist in spe nicht so wichtig gewesen sein. Während Travis seinen 15. Play-off-Touchdown von Patrick Mahomes fing, und damit den Rekord von Tom Brady und Rob Gronkowski egalisierte, eskalierte der Weltklasse-Center auf der Tribüne. Mit einem Bier in der Hand riss er sich sein Shirt vom Leib und feierte die Chiefs-Führung ausgelassen.

Familie reagiert verhalten auf Swift-Liebe

Diese Art die Punkte des Super-Tight-End zu zelebrieren ist für die 34-jährige Sängerin eher ungewohnt. Beim Spiel gegen die Green Bay Packers vor wenigen Wochen tauchte sie etwa mit einer 30.000-Doller-Cartier-Kette auf und ist gewohnt top-gestyled mit eigens angefertigten Outfits für ihren Liebsten. Und während Swift bei ihren NFL-Besuchen immer wieder mit Brittany, der Frau von Kansas-Quarterback Patrick, auf den Tribünen die Siege ihrer Lieblinge zelebriert hatte und eine Freundschaft entstand, kamen aus Philadelphia immer wieder kritische Worte.

Taylor Swift und Brittany Mahomes feiern die Chiefs-Siege gemeinsam.

Jason Kelce's Frau Kylie hat vor einem Monat in einem Interview gesagt, dass sie diese Aufmerksamkeit für ihre Familie nicht wollen würde. "Ich liebe es auf der Tribüne mit den Fans zu sitzen, selbst bei einem Auswärtsspiel. Jason kennt selbst genug Leute, die zu seinen Spielen kommen wollen, aber ich will mich mit denen nicht in irgendeine Box zwängen", führte sie weiter aus. Genau das Gegenteil zu Swifts VIP-Partys bei den Chiefs spielen. Wie sich dieser Gegensatz auf zukünftige Familienfeiern wohl auswirken könnte?

Jason Kelce und Frau Kylie halten sich aus dem Rampenlicht fern.

Verlobung im Sommer?

Doch auch wenn Travis die Meinung seiner Familie und vor allem seines Bruders Jason wichtig ist, es dürfte ihn voll erwischt haben. Medienberichten zufolge soll er sich schon nach einem Verlobungsring umsehen und will die Pop-Queen im Sommer zu seiner Königin machen.

Dazu passen auch immer wieder auftauchende Gerüchte, dass er nach der Saison und einer Karriere mit zwei Super-Bowl-Siegen, wie sein Bruder, die Footballsachen an den Nagel hängen könnte. Dann könnte er Swift sogar auf ihrer großen Europa-Tour mit den Mega-Shows im August in Wien begleiten, anstatt sich auf die neue NFL-Saison vorzubereiten.