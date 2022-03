Quarterback Deshaun Watson wechselt zu den Browns

Erhält Fünfjahresvertrag, der ihm 230 Millionen Dollar garantiert.

Cleveland (Ohio). Der wegen mehrerer Missbrauchs-Klagen umstrittene Quarterback Deshaun Watson hat sich nach übereinstimmenden US-Medienberichten für einen neuen Club entschieden und spielt in der National Football League (NFL) zukünftig für die Cleveland Browns. Sein bisheriges Team, die Houston Texans, sollen im Gegenzug unter anderen drei Erstrunden-Draft-Picks bekommen, hieß es am Freitag. Watson soll in Cleveland einen Fünfjahresvertrag bekommen, der ihm 230 Millionen Dollar garantiert.

Der Kontrakt wäre ein NFL-Rekord in Sachen "Garantierter Verdienst", dieser betrug zuvor 150 Millionen Dollar. Watson veröffentlichte am Freitag auf Instagram ein Foto, das ihn in einem Browns-Leiberl zeigt. Die Nachricht kommt einen Tag, nachdem der etatmäßige Browns-Quarterback Baker Mayfield um einen Trade gebeten hatte. Das öffentliche Werben Clevelands um Watson hatte Mayfield veranlasst, den Fans am Dienstag in den sozialen Medien eine Dankes-und mutmaßliche Abschiedsnotiz zu posten.

22 Zivilklagen gegen sich

Watson hat 22 Zivilklagen gegen sich von Frauen, die ihm sexuellen Missbrauch vorwerfen. Strafrechtlich entschied eine Geschworenenjury kürzlich, dass es nicht zu einem Verfahren kommen wird. Der 26 Jahre alte Watson hat die Vorwürfe alle abgestritten. Unabhängig von einer Verurteilung vor Gericht kann die NFL ihn für ein mögliches Fehlverhalten sanktionieren. Dennoch waren neben den Browns auch die Carolina Panthers, die New Orleans Saints und die Atlanta Falcons an dem Spielmacher interessiert.

Watson hatte 2020 mit 33 Touchdowns und sieben Interceptions ein Karrierehoch von 4.823 Yards erreicht, nachdem er eine Vertragsverlängerung bei den Texanern im Wert von 156 Millionen Dollar über vier Jahre unterzeichnet hatte.