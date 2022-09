Letzte Ruhe am 19. September

Operation London Bridge: Der minutiös geplante Ablauf, der mit dem Ableben der Queen startet und mit dem Begräbnis endet.

10 Tage Trauer: Nichts ist dem Zufall überlassen, bis ins kleinste Detail wurden alle Zeremonien bis zum Begräbnis der Queen geplant.

D-Day, gestern Freitag: Um 12.30 Uhr (Ortszeit) stiegen Thronfolger Charles und seine Camilla in Schottland in ein Flugzeug nach London. Dann war ein Treffen mit Premierministerin Liz Truss geplant. Im Hyde Park und vor der Tower of London wurden Kanonen abgefeuert. Um 18 Uhr hielt Charles eine TV-Rede. Die Glocken von Westminster Abbey läuteten.

Tag 1, heute: Der „Accession Council“, ein Rat, tritt um 10 Uhr zusammen, um Charles zum neuen Monarchen zu proklamieren. Mit einer Trompeten-Fanfare wird die Nachricht vom Balkon des St. James Palace verkündet. Das Parlament setzt ab jetzt für 10 Tage, die Arbeit aus.

Tag 2, Sonntag: Der Sarg der Königin wird nach Edinburgh gebracht.

Tag 3, Montag: Charles reist durch England, Schottland, Wales und Nordirland.

Tag 4, Dienstag: Der Sarg wird nach London geflogen und in den Buckingham Palace gebracht.

Tag 5, Mittwoch: Der Sarg wird durch London zum Parlamentsgebäude überführt. Hunderttausende Briten säumen den Weg. In der Westminster Hall findet eine Gedenkfeier mit dem Erzbischof von Canterbury statt.

Tag 6, Donnerstag: In der Westminster Hall wird der Sarg drei Tage aufgebahrt. 23 Stunden pro Tag können sich Bürger verabschieden.

Tag 7 und 8, Freitag und Samstag: König Charles III. reist nach Wales. Die ersten Ehrengäste für das Begräbnis kommen an.

Tag 9, Sonntag: Der König hat ein weiteres Gespräch mit Premierministerin Liz Truss. Abends: Empfang der Staatsgäste und royalen Familien aus aller Welt.

Tag 10, Montag: Das Staatsbegräbnis findet statt.

Staatsbegräbnis mit 2.000 Gästen aus aller Welt

Der 19. September, wird ein Staatstrauertag in Großbritannien. Millionen Menschen weltweit werden vor dem Fernseher sitzen. Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. wird in der Westminster Abbey in Londons Zentrum stattfinden. Auch hier ist alles vor vielen Jahren von der Queen geplant worden.

Der Sarg der Königin wird auf einer Lafette (einem Geschützwagen) nach Westminster gebracht. Angeblich ziehen das Gefährt Angehörige der Marine und nicht Pferde. Dahinter gehen die trauernden Royals in einer vorgeschriebenen Reihenfolge. Entlang der Straßen steht das Militär.

Geladen. Etwa 2.000 Gäste werden in der Westminster Abbey erwartet: Politiker aus aller Welt, Adelshäuser aus Europa und wichtige Personen des öffentlichen Lebens.

Die Königin wird anschließend auf Schloss Windsor in der King George VI. Memorial Chapel neben ihrem Vater ­beigesetzt.