Starb Ex-Prinzessin von Katar an gebrochenem Herzen?

Am Sonntag wurde Kasia Galliano tot in ihrem Haus in Marbella gefunden. Erste Indizien sprechen für eine Drogenüberdosis. Ihre Anwältin behauptet jedoch, Kasia sei "vor Kummer gestorben".

Völlig überraschend wurde die ehemalige Prinzessin von Katar, Kasia Galliano (45) in ihrer Villa in Marbella leblos aufgefunden. Die Amerikanerin mit polnischen Wurzeln lebte ein wahres Luxusleben, als sie 2004 Abdelaziz Al Thani heiratete. Doch nach drei Jahren kam es zur Scheidung mit dem Multi-Milliardär und Onkel des Emirs von Katar. Seitdem wütete ein beinharter Rosenkrieg zwischen den beiden um das Sorgerecht ihrer drei Kinder, den Galliano verlor. Die beiden machten sich immer wieder gegenseitige Vorwürfe, die brisantesten Anschuldigungen erhob Gallanio aber erst vor drei Wochen vor Gericht. Sie unterstellte Al Thani, er habe die jüngste Tochter, welche bei ihm lebt, sexuell missbraucht. Der 73-Jährige bestreitet das. Laut ersten Informationen soll Galliano an einer Drogenüberdosis gestorben sein, das Autopsie-Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor. Ein enger Vertrauer behauptet jedoch gegenüber der "Olive Press", dass Kasia immer gegen Drogenkonsum war. Er ergänzte: "Sie liebte ihre Töchter über alles und würde sie nie verlassen". Ihre Anwältin Sabrina Boesch deutet jedoch an, dass Galliano eine bewusste Überdosis in Kauf genommen haben könnte: „Sie ist vor Kummer gestorben", so Boesch.