Landesgericht Innsbruck eröffnet Konkursverfahren über Benko

Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers René Benko eröffnet.

Dies gab der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Vormittag bekannt. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen.

"Die Wirkung des Konkursverfahrens bezieht sich auf das Beratungsunternehmen und sämtliches Privatvermögen des René Benko", teilte der KSV1870 mit. Umfasst sei auch sein Vermögen im Ausland: "Kurz zusammengefasst geht es nun um das gesamte Vermögen" des Signa-Gründers, sagte Klaus Schaller, KSV1870-Regionalleiter West.



Tiefer Fall des einst so gefeierten Tirolers

Absturz. Wer hätte vor wenigen Jahren mit so einem Ende des Tausendsassas gerechnet? Als Selfmade-Man baute Benko die Unternehmensgruppe mit mehr als 1.000 Firmen quasi aus dem Nichts auf.

Jetzt ist alles weg -Haus und Luxus-Chalet in Lech verpfändet, Jet am Boden, seine Yacht zum Verkauf.

Ganz so pleite wird er aber nicht sein. Denn: Sein Privatvermögen parkt seit Jahren in Stiftungen, in denen seine Frau Nathalie oder Tochter Laura Begünstigte sind. Sie befinden sich u. a. in Liechtenstein -ein Steuerparadies, wo der Staat Österreich wohl wenig Zugriff auf das verbliebene Vermögen hat.