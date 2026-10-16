Sensation in Manhattan: Eulenfamilie sorgt für Massenauflauf!

Mitten in New York City sorgt eine Familie von Schleiereulen für Begeisterung. Die Vögel nisten in einem Wasserturm in Manhattan, was Experten als historische Sensation feiern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die neuesten Stars in New York sind keine Hollywood-Größen, sondern eine Gruppe von Schleiereulen. Sie haben einen Wasserturm auf der Upper West Side zu ihrem Zuhause gemacht. Seit ihrer Ankunft strömen Vogelbeobachter in das Viertel, um einen Blick auf die nachtaktiven Tiere zu erhaschen. Fachleute gehen davon aus, dass dies das erste Mal in der modernen Geschichte ist, dass diese Vögel in Manhattan nisten.

Wasserturm in Manhattan lockt Eulen

Alles begann im September mit lauten Schreien. Die Anwohnerin Elisabeth Williams und ihr Mann hörten den Ton wochenlang von ihrer Terrasse aus. Gegenüber der "New York Times" erinnert sie sich: "Sein Kreischen ist ziemlich laut, und wir konnten den Vogel zuerst mit der Merlin-Vogel-ID-App identifizieren." Anfang Oktober gelang ihr schließlich ein Foto, das das Tier eindeutig als Eule bestätigte. Sie taufte den Vogel Scotty.

Eulenfamilie begeistert Anwohner

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wie sich herausstellte, war Scotty nicht allein. Laut Nachrichtenberichten wurden mittlerweile bis zu acht Tiere an einem Loch im Wasserturm gesichtet, darunter zwei Erwachsene und bis zu sechs Jungtiere. David Barrett, Betreiber eines lokalen Vogelbeobachtungs-Accounts, schwärmt: "Es ist ein wirklich besonderes Erlebnis." Die Vögel avancierten schnell zu New Yorks neuesten Superstars und ziehen in der Nacht viele Beobachter an, die hoffen, einen Blick auf sie zu ergattern.

Naturfotograf David Lei sieht das Nest als Zeichen der Widerstandsfähigkeit trotz der städtischen Risiken: "Die Tatsache, dass es in Manhattan ein Schleiereulen-Nest gibt, ist etwas, das gefeiert werden sollte. Es sollte die Menschen auch dazu anspornen, mehr für den Schutz unserer Tierwelt zu tun." Gefahren für Eulen gibt es in einer Metropole wie New York viele. Jessica Wilson von der "NYC Bird Alliance" erklärt: "Ratten in New York City werden oft durch Rattengift vergiftet, das die Ratten töten soll. Aber tatsächlich tötet es die Raubtiere, die sich von diesen Ratten ernähren. Und wenn Schleiereulen mehrere Ratten am Tag fressen, werden sie wahrscheinlich diesem schrecklichen Tod zum Opfer fallen." Auch das Tauben-Herpesvirus, an dem viele Vögel leiden, kann Eulen befallen.