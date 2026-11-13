Land OÖ sucht Investor für den Linzer Flughafen

Das Land Oberösterreich sucht einen strategischen Partner für den Linzer Flughafen. Ziel ist die langfristige wirtschaftliche Absicherung des weiterhin defizitären Airports.

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OÖ. Das Land Oberösterreich startet die Suche nach einem strategischen Partner für den Linzer Flughafen. Ein Investor kann künftig bis zu 49 Prozent an der Flughafen Linz GmbH erwerben. Die Mehrheit bleibt weiterhin beim Land, das damit seinen Einfluss auf die Entwicklung des Flughafens sichern will. Das offizielle Interessenverfahren läuft vom 14. November 2026 bis zum 11. Jänner 2027. Gesucht wird ein langfristig orientierter und finanzstarker Partner mit Erfahrung im Flughafen- oder Infrastrukturgeschäft.

Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP), die seit Donnerstag offiziell im Amt ist, sieht in der geplanten Teilprivatisierung einen wichtigen Schritt zur langfristigen Absicherung des Standorts. Der Flughafen habe eine zentrale Bedeutung für Wirtschaft, Industrie und Tourismus in Oberösterreich.

Flughafen kämpft weiterhin mit Verlusten

Die wirtschaftliche Situation des Airports bleibt angespannt. Laut Jahresabschluss verzeichnete die Flughafen Linz GmbH 2025 einen Verlust von 2,06 Millionen Euro. Im Jahr davor hatte das Minus noch 10,98 Millionen Euro betragen. Der oberösterreichische Landesrechnungshof hatte die finanzielle Lage bereits 2025 kritisch bewertet und auf die Herausforderungen bei der Fortführung des Flughafenbetriebs hingewiesen. Zuletzt erkannte der Rechnungshof allerdings erste Schritte einer strategischen Neuausrichtung.

Potenzielle Investoren müssen im Rahmen des Verfahrens darlegen, wie sie den Flughafen wirtschaftlich weiterentwickeln wollen. Im Mittelpunkt stehen dabei Investitionen, die Verbesserung des Geschäftsmodells, mögliche neue Marktzugänge und langfristige Perspektiven.

Nachdem die Stadt Linz ihren bisherigen Anteil von 50 Prozent an das Land verkauft hat, befindet sich der Flughafen mittlerweile vollständig im Landeseigentum. Seit Oktober steht mit Jörg Ebbighausen zudem ein neuer Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens.

Grüne fordern klare Bedingungen

Die Grünen verlangen klare Regeln für den Einstieg eines Investors. Klubobmann Severin Mayr warnt davor, mögliche Gewinne zu privatisieren, während finanzielle Risiken weiterhin von der öffentlichen Hand getragen werden. Angesichts notwendiger Investitionen und der bestehenden PFAS-Belastung fordert Mayr umfassende Transparenz. Insbesondere müssten Fragen zur Haftung und zur künftigen Kostenaufteilung eindeutig geklärt werden.