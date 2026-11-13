Mit 200 Ausstellern
47. Interpädagogica geht am Samstag ins große Finale
Linz. Noch bis Samstag findet im Design Center Linz die 47. Interpädagogica statt. Österreichs einzige Bildungsfachmesse präsentiert auf rund 10.000 Quadratmetern aktuelle Entwicklungen, innovative Unterrichtsmaterialien und neue Technologien für den Bildungsbereich. Rund 200 Aussteller und vertretene Marken geben Einblicke in die Zukunft des Lernens und Lehrens.
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Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Lehrkräfte, Kindergartenpädagogen, Schulleitungen und Entscheidungsträger im Bildungswesen. Die Veranstalter rechnen mit rund 14.000 Fachbesuchern.
Digitalisierung & künstliche Intelligenz im Fokus
Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der Digitalisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Unterricht. Daneben präsentieren die Aussteller moderne Lehrmittel, digitale Lernplattformen, Schulbücher sowie innovative Lösungen für die Ausstattung von Bildungseinrichtungen.
Auch die Themen Elementarpädagogik, Inklusion, Bewegung und individuelle Förderung spielen eine wichtige Rolle. Besucher können sich über aktuelle pädagogische Konzepte informieren und neue Materialien für den Unterricht kennenlernen.
Umfangreiches Fortbildungsprogramm
Neben der Fachausstellung bietet die Interpädagogica ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Workshops. Experten vermitteln praxisnahes Wissen und geben Anregungen für die tägliche pädagogische Arbeit.
Die Messe ermöglicht zudem den persönlichen Austausch zwischen Lehrkräften, Bildungsexperten und Unternehmen. Damit bietet die Interpädagogica nicht nur einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bildungswesen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung, zur Vernetzung und zum Kennenlernen neuer pädagogischer Ansätze.
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