FPÖ-Jugend provoziert: Nächste Attacke auf Wolf und Klenk

Eine "Linke Tränen-Party" der FPÖ Jugend regt Klenk und Co auf.

Die FPÖ Jugend hat mit ihrem berüchtigten "Hitlerbalkon"-Video erst vor kurzem für Aufregung gesorgt. "Junge Patrioten" sahen darin andächtig auf den Hofburg-Balkon am Heldenplatz, wo Adolf Hitler am 15. März 1938 den Anschluss an das deutsche Reich verkündet hatte.

Jetzt wurden angeblich linke Journalisten von der freiheitlichen Jugend Wien ins Visier genommen. In einem Instagram-Posting riefen sie zur "Linke Tränen-Party" auf. Treffpunkt war bereits am 29. September in einem Keller im 1. Bezirk, "alle Getränke gratis".

Fackel im Gesicht von Journalisten

Das Bild zeigt ORF-Anchor Armin Wolf wie einen Verbrecher mit schwarzen Balken vor den Augen, hinter ihm Falter-Blattchef Florian Klenk. Vor und neben ihm brennen Fackeln. Im Vordergrund schreit eine Frau mit blau gefärbtem Haar.

© instagram FPÖ-Jugend: Linke Tränen-Party

Klenk empörte sich heute auf X über das Bild: "Der Balken ist etwas zu dünn. Und die Fackel im Gesicht sicher nur Zufall. Wie gesagt, irgendwann schreitet jemand zur Tat. So beginnt es."