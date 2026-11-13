Linzer Adventmärkte feiern Jubiläum mit neuen Attraktionen

Mit dem Original Christkindl aus Steyr, einem nostalgischen Kinderkarussell und neuen kulinarischen Angeboten starten die Linzer Weihnachtsmärkte in die Adventzeit.

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Linz. Die Linzer Weihnachtsmärkte am Hauptplatz und im Volksgarten öffnen am 21. November und laden bis einschließlich 24. Dezember zum Besuch ein. Heuer steht das 70-jährige Bestehen des Weihnachtsmarkts im Volksgarten im Mittelpunkt. Neue Attraktionen, kulinarische Angebote und ein gemeinsames Erscheinungsbild ergänzen das traditionelle Adventprogramm.

Besonderer Höhepunkt ist der Besuch des Original Christkindls aus Steyr am 22. November. Ab 15 Uhr nimmt es die Besucher auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Weihnachtsmarkts mit. Anschließend können Kinder bis 18 Uhr ihre Wunschbriefe persönlich beim Christkindl vor dem historischen Riesenrad abgeben.

7 Jahrzehnte Weihnachtsmarkt im Volksgarten

Der Weihnachtsmarkt im Volksgarten wurde erstmals am 3. Dezember 1956 eröffnet. Was damals mit wenigen beleuchteten Bäumen und Märchengruppen begann, entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt für Familien. Märchenhütten, Fahrgeschäfte, Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten prägen heute das Angebot.

Auch die Linzer Pflichtschulen beteiligen sich wieder an der Gestaltung. Mehr als 1.200 Schüler fertigen im Werkunterricht Christbaumschmuck an, der ab 25. November die Weihnachtsbäume auf dem Marktgelände ziert.

Am Hauptplatz erwartet die Besucher heuer erstmals ein nostalgisches Kinderkarussell. Der große Christbaum stammt aus Lembach im Mühlkreis und wird am Eröffnungstag um 17 Uhr offiziell übergeben. Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen und musikalische Darbietungen ergänzen das Angebot.

Beide Märkte erhalten zudem ein gemeinsames Logo, das erstmals die Tassen ziert. Neue Pop-up-Hütten bieten wechselnden Anbietern Platz für Kunsthandwerk und karitative Projekte.

Kulinarische Entdeckungsreise durch den Advent

Eine weitere Neuerung ist der Advent-Häppchenpass, den die Stadt gemeinsam mit dem Tourismusverband Linz anbietet. Für 16,90 Euro erhalten Besucher acht Kostproben auf vier Weihnachtsmärkten. Das Angebot reicht von Mohnnudeln und Bratwürsteln über Schweinsbraten bis zu Beerenpunsch und gebackenem Karpfen. Die Kostproben können zwischen 21. November und 23. Dezember eingelöst werden.

Der kostenlose Weihnachtszug verbindet auch heuer fünf Adventmärkte. Von 21. November bis 20. Dezember fährt er jeweils donnerstags bis sonntags zwischen 15 und 19 Uhr im Halbstundentakt. Zusätzlich ist er am 8. Dezember unterwegs. Die Route führt zum Hauptplatz, Volksgarten, Stiegl-Klosterhof, Pfarrplatz und Neuen Dom.

Für zusätzliche Sicherheit setzt die Stadt auf beiden städtischen Weihnachtsmärkten neue mobile Fahrzeugsperren ein. Im Volksgarten sollen Radfahrer im Marktbereich absteigen oder ausgeschilderte Umleitungen nutzen.

Auch der Grünmarkt in Urfahr bietet an den Adventwochenenden kulinarische Spezialitäten und ein Unterhaltungsprogramm. Ponyreiten und ein Auftritt der Urfahraner Perchten ergänzen das Angebot.

Ab 11. Dezember öffnen schließlich die Christbaummärkte an fünf Standorten im Linzer Stadtgebiet. Der Verkauf dauert bis einschließlich 24. Dezember.