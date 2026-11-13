24-Jähriger rast mit illegalem E-Bike in Mauer: Tot

Schrecklicher Unfall in Niederösterreich: In der Nacht auf Freitag kam für einen erst 24-jährigen Mann jede Hilfe zu spät.

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Es war kurz nach Mitternacht, als sich die Tragödie in Tulln an der Donau ereignete. Der junge Einheimische war gegen 00.15 Uhr in der Vogelweidegasse unterwegs, als er bei der Einmündung in die Kleine Tullnbachgasse aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle verlor.

Jede Hilfe kam zu spät

Mit voller Wucht durchbrach der 24-Jährige zuerst einen Holzzaun und prallte danach gegen eine dahinterliegende Hausmauer.

Der Lenker stürzte schwer – für ihn kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, war das E-Motorrad gar nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.