Wintereinbruch
Großglockner, Silvretta, Timmelsjoch: Wintersperren auf Österreichs Straßen
Seit Ende Oktober macht der Winter ernst und zwingt die Straßenmeistereien zum Handeln.
In über 2.000 Metern Höhe ist bereits viel Schnee gefallen. Schneeverwehungen, herabstürzende Eiszapfen und Steinschlag machen eine Durchfahrt zu gefährlich.
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In Österreich sind derzeit mehrere hochalpine Pass- und Panoramastraßen in der Wintersperre. Laut den aktuellen Meldungen des ÖAMTC sind folgende wichtige Verbindungen geschlossen:
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Timmelsjoch Hochalpenstraße: Ötztal - Timmelsjoch.
Zwischen Hochgurgl und Grenzübergang Timmelsjoch in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Großglockner Hochalpenstraße: Heiligenblut - Bruck. Zwischen Heiligenblut am Großglockner und Fusch an der Großglocknerstraße in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Nockalmstraße: Ebene Reichenau - Nockalm. Zwischen Winkl und Innerkrems in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Schlegeis Alpenstraße: Ginzling - Schlegeis Stausee. Zwischen Mautstelle Ginzling und Parkplatz Schlegeisspeicher in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Silvretta Hochalpenstraße: Galtür - Partenen. Zwischen Mautstelle Galtür in Wirl und Mautstelle Partenen in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Defereggentalstraße: Staller Sattel - Huben. Zwischen Grenzübergang Staller Sattel / I und Erlsbach in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Sölkpass Landesstraße: Stein - Beierdorf. Zwischen Sankt Nikolai im Sölktal und Baierdorf über den Sölkpass in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
- Malta-Hochalm-Straße: Malta - Kölnbreinsperre. Zwischen Malta und Kölnbreinsperre in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre.
Einige bekannte Gebirgsstraßen in Vorarlberg und Tirol sind laut ÖAMTC aktuell noch befahrbar, können bei Schneefall aber kurzfristig gesperrt werden:
- Hahntennjoch (Tirol). Die Verbindung zwischen dem Inn- und Lechtal (L72/L246) ist derzeit noch offen.
- Furkajoch (Vorarlberg). Die Strecke zwischen Damüls und Laterns (L51) ist aktuell noch frei.
- Lechtal Landesstraße (Vorarlberg). Der Abschnitt zwischen Lech und Warth (L198) ist derzeit noch befahrbar.
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