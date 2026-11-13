oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wintereinbruch

Großglockner, Silvretta, Timmelsjoch: Wintersperren auf Österreichs Straßen

TF
von
Schneebedecktes Grenzgebäude am Timmelsjoch mit parkenden Autos und Bergen im Hintergrund.
© webtv.feratel.com
Der Winter hat das Hochgebirge fest im Griff. Seit Tagen werden neue Sperren errichtet – für Autofahrer heißt es jetzt: Umweg fahren.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit Ende Oktober macht der Winter ernst und zwingt die Straßenmeistereien zum Handeln.

In über 2.000 Metern Höhe ist bereits viel Schnee gefallen.  Schneeverwehungen, herabstürzende Eiszapfen und Steinschlag machen eine Durchfahrt zu gefährlich.

Auch interessant

24-Jähriger rast mit illegalem E-Bike in Mauer: Tot

Frau (30) sticht viermal auf eigenen Mann (31) ein

Jetzt bis zu 75 cm Schneedecke auf den Bergen

In Österreich sind derzeit mehrere hochalpine Pass- und Panoramastraßen in der Wintersperre. Laut den aktuellen Meldungen des ÖAMTC sind folgende wichtige Verbindungen geschlossen:

  • Timmelsjoch Hochalpenstraße: Ötztal - Timmelsjoch. 
    Zwischen Hochgurgl und Grenzübergang Timmelsjoch in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Großglockner Hochalpenstraße: Heiligenblut - Bruck. Zwischen Heiligenblut am Großglockner und Fusch an der Großglocknerstraße in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Nockalmstraße: Ebene Reichenau - Nockalm. Zwischen Winkl und Innerkrems in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Schlegeis Alpenstraße: Ginzling - Schlegeis Stausee. Zwischen Mautstelle Ginzling und Parkplatz Schlegeisspeicher in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Silvretta Hochalpenstraße: Galtür - Partenen. Zwischen Mautstelle Galtür in Wirl und Mautstelle Partenen in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Defereggentalstraße: Staller Sattel - Huben. Zwischen Grenzübergang Staller Sattel / I und Erlsbach in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Sölkpass Landesstraße: Stein - Beierdorf. Zwischen Sankt Nikolai im Sölktal und Baierdorf über den Sölkpass in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre
  • Malta-Hochalm-Straße: Malta - Kölnbreinsperre. Zwischen Malta und Kölnbreinsperre in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre.
Dunkle, vereiste Straße bei Nacht, Markierungspfosten am Rand, Temperaturanzeige -4 °C.
Defereggentalstraße: Staller Sattel / I - Huben © webcam.tirol.gv.at

Einige bekannte Gebirgsstraßen in Vorarlberg und Tirol sind laut ÖAMTC aktuell noch befahrbar, können bei Schneefall aber kurzfristig gesperrt werden:

  • Hahntennjoch (Tirol). Die Verbindung zwischen dem Inn- und Lechtal (L72/L246) ist derzeit noch offen.
  • Furkajoch (Vorarlberg). Die Strecke zwischen Damüls und Laterns (L51) ist aktuell noch frei.
  • Lechtal Landesstraße (Vorarlberg). Der Abschnitt zwischen Lech und Warth (L198) ist derzeit noch befahrbar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Risk Map 2027: Warum Österreich nicht als Top-sicher gilt

Großglockner, Silvretta, Timmelsjoch: Wintersperren auf Österreichs Straßen

Land OÖ sucht Investor für den Linzer Flughafen

Frau (30) sticht viermal auf eigenen Mann (31) ein

Linzer Adventmärkte feiern Jubiläum mit neuen Attraktionen

Hotel Sacher bekommt eigenen Austrian-Airlines-Dreamliner

Mascherl-Gate: Wer hinter dem Aus steckt

24-Jähriger rast mit illegalem E-Bike in Mauer: Tot

47. Interpädagogica geht am Samstag ins große Finale

Biber fällt Baum und trifft Telefonleitung