Großglockner, Silvretta, Timmelsjoch: Wintersperren auf Österreichs Straßen

Der Winter hat das Hochgebirge fest im Griff. Seit Tagen werden neue Sperren errichtet – für Autofahrer heißt es jetzt: Umweg fahren.

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Seit Ende Oktober macht der Winter ernst und zwingt die Straßenmeistereien zum Handeln.

In über 2.000 Metern Höhe ist bereits viel Schnee gefallen. Schneeverwehungen, herabstürzende Eiszapfen und Steinschlag machen eine Durchfahrt zu gefährlich.

In Österreich sind derzeit mehrere hochalpine Pass- und Panoramastraßen in der Wintersperre. Laut den aktuellen Meldungen des ÖAMTC sind folgende wichtige Verbindungen geschlossen:

Timmelsjoch Hochalpenstraße: Ötztal - Timmelsjoch.

Zwischen Hochgurgl und Grenzübergang Timmelsjoch in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Hochgurgl und Grenzübergang Timmelsjoch in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Großglockner Hochalpenstraße: Heiligenblut - Bruck. Zwischen Heiligenblut am Großglockner und Fusch an der Großglocknerstraße in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Heiligenblut am Großglockner und Fusch an der Großglocknerstraße in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Nockalmstraße: Ebene Reichenau - Nockalm. Zwischen Winkl und Innerkrems in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Winkl und Innerkrems in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Schlegeis Alpenstraße: Ginzling - Schlegeis Stausee. Zwischen Mautstelle Ginzling und Parkplatz Schlegeisspeicher in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Mautstelle Ginzling und Parkplatz Schlegeisspeicher in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Silvretta Hochalpenstraße: Galtür - Partenen. Zwischen Mautstelle Galtür in Wirl und Mautstelle Partenen in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Mautstelle Galtür in Wirl und Mautstelle Partenen in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Defereggentalstraße: Staller Sattel - Huben. Zwischen Grenzübergang Staller Sattel / I und Erlsbach in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Grenzübergang Staller Sattel / I und Erlsbach in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Sölkpass Landesstraße: Stein - Beierdorf. Zwischen Sankt Nikolai im Sölktal und Baierdorf über den Sölkpass in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre

Zwischen Sankt Nikolai im Sölktal und Baierdorf über den Sölkpass in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre Malta-Hochalm-Straße: Malta - Kölnbreinsperre. Zwischen Malta und Kölnbreinsperre in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre.

Defereggentalstraße: Staller Sattel / I - Huben © webcam.tirol.gv.at

Einige bekannte Gebirgsstraßen in Vorarlberg und Tirol sind laut ÖAMTC aktuell noch befahrbar, können bei Schneefall aber kurzfristig gesperrt werden: