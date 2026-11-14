Hundertjähriger Kalender kündigt Schnee-Massen an

Mitten im November blicken viele Menschen bereits gespannt auf die kommenden Wintermonate und das drohende Frostwetter. Glaubt man den uralten Aufzeichnungen des Hundertjährigen Kalenders, steht uns schon in rund zwei Wochen ein markanter Wintereinbruch mit reichlich Neuschnee bevor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die historische Wetterchronik malt für den Beginn des Dezembers ein extrem ungemütliches Bild an die Wand. Pünktlich zum Monatswechsel soll demnach auf den noch nassen Erdboden "viel Schnee" fallen und für winterliche Verhältnisse sorgen.

Die ersten Tage des neuen Monats seien laut der Überlieferung zudem von ungestümen Phasen mit starkem Wind und widrigen Bedingungen geprägt. Doch damit nicht genug: Ab der Monatsmitte soll das Thermometer weiter in den Keller rasseln und für klirrende Kälte sorgen, ehe das Kalenderjahr mit noch mehr Schneefall und eisigen Frostgraden ausklingt. Auch der erste Frost im November wurde in dem historischen Dokument angeführt, muss aber bereits mit großer Skepsis betrachtet werden.

Mauritius Knauer und die Wurzeln im 17. Jahrhundert

Um den Wahrheitsgehalt dieser detaillierten Wetterprognosen realistisch zu bewerten, lohnt sich ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des Schriftstücks. Wie die Staatsbibliothek Bamberg belegt, stammt das Werk ursprünglich aus dem siebzehnten Jahrhundert. Verfasst wurde die Schrift von Mauritius Knauer, der damals als Abt dem fränkischen Zisterzienserkloster Langheim vorstand.

Das klösterliche Werk entstand damals keineswegs als meteorologische Sensation für die breite Masse:

Praktische Planungshilfe: Der Abt wollte eine verlässliche Stütze für die klösterliche Landwirtschaft schaffen

Der Abt wollte eine verlässliche Stütze für die klösterliche Landwirtschaft schaffen Optimierung der Felderträge: Die systematischen Wetterbeobachtungen sollten Ernteausfälle verhindern

Die systematischen Wetterbeobachtungen sollten Ernteausfälle verhindern Regionale Versorgung: Das primäre Ziel bestand darin, die Ernährung der Menschen im Umfeld des Klosters abzusichern

Das primäre Ziel bestand darin, die Ernährung der Menschen im Umfeld des Klosters abzusichern Beobachtungszeitraum: Knauer führte über mehrere Jahre hinweg akribisch Buch über den Witterungsverlauf in Franken

Kosmische Zyklen: Warum Meteorologen abwinken

Die angebliche Treffsicherheit des Hundertjährigen Kalenders basiert jedoch auf astrologischen Modellvorstellungen, die aus Sicht der modernen Naturwissenschaft völlig haltlos sind. Knauer stützte laut "merkur.de" sich auf einen starren siebenjährigen Zyklus. Nach diesem antiken Weltbild sollte jeweils ein bestimmter Himmelskörper – darunter Saturn, Jupiter, Mars oder der Mond – die Herrschaft über den Witterungsverlauf eines ganzen Jahres übernehmen. Aus physikalischer Sicht entbehrt die Idee einer kosmischen Wetterlenkung durch Planetenpositionen jedoch jeglicher Grundlage.

In der modernen Wissenschaft gilt das Schriftstück daher lediglich als volkskundliche Kuriosität ohne jegliche meteorologische Relevanz. Experten von Meteozentrale betonen, dass es sich bei vermeintlich stimmigen Vorhersagen aus dem Kalender ausnahmslos um reine Zufallstreffer handelt. Das globale Wettergeschehen ist ein hochgradig komplexes, chaotisches System, das sich nicht in Jahrhunderte alte Schemata pressen lässt. Für verlässliche Planungen im Alltag bleibt der Blick auf die datenbasierten Kurzfrist-Prognosen moderner Wetterdienste unerlässlich.